韓劇配角靠穿搭爆紅！車正元「IG清新私服」跟著穿一秒有質感

▲南韓女星車正元曾出演過韓劇《她很漂亮》配角 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女星車正元（Cha Jung-won）曾出演過韓劇《她很漂亮》配角，即便戲劇作品知名度並不高，但是在穿搭界卻很有地位，車正元個人IG擁有超過75萬粉絲，從她的穿搭中就能知道南韓的時尚流行趨勢，無意間成為大家的「穿衣範本」，她簡潔不費力的高質感私服造型保證要學起來！

車正元曾演出《她很漂亮》配角，但許多人認識她都是從IG穿搭開始，以精緻的臉蛋搭配上優雅穿著，很能吸引人矚目，有粉絲更形容，「她的私服比一線女星還要耐看」、「點進IG就知道南韓女生流行什麼。」

▲車正元常以俐落的西裝外套搭配褲裝 。（圖／翻攝自IG）

車正元常以俐落的西裝外套搭配褲裝，裸色、深灰色等外套色彩柔和也很百搭，加上硬挺肩線勾勒，一柔一剛十分耐看，與緊身褲或是休閒長褲相佐，再搭配時下最流行的腋下包，輕鬆不費力就有高質感。





▲意想不到的繽紛色系搭配很適合春夏。（圖／翻攝自IG）

除了套裝系列，為迎合春夏的活力氛圍，車正元巧妙運用薰衣草紫與淺綠色，這類粉嫩配色做搭配，短版上衣塞進褲裝內，營造姣好的線條比例，同時不失輕便出遊的氣質。

▲車正元演繹南韓品牌RECTO深藍色字母Logo上衣，腳踩TOTEME 小白鞋營造輕便造型 。（圖／翻攝自IG）

另外，懶人穿搭必備的oversize大學T，在車正元演繹之下也很有氣質，她身穿南韓品牌RECTO深藍色字母Logo上衣，搭配簡單的短褲，露出筆直長腿，最後腳踩TOTEME 小白鞋，同樣是耐看造型之一。