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GU重磅聯名蜷川實花！多款「碎花洋裝」超唯美　女孩們絕對必敗

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▲GU X 蜷川實花。（圖／品牌提供）

▲GU X 蜷川實花聯名將於5月21日登場。（圖／品牌提供）

記者王則絲／台北報導

日系服裝品牌GU繼日前與潮流大咖高橋盾品牌UNDERCOVER聯名後，近日又宣布將與知名攝影師、藝術家蜷川實花合作推出聯名系列，把蜷川實花代表性的花卉元素運用於夏季服裝，尤其是繽紛的碎花洋裝唯美到不行，女孩們必敗！而近期H&M的聯名也不中斷，接連與卡通人物大力水手、三麗鷗與超模品牌lemlem推出夏裝。

▲GU X 蜷川實花。（圖／品牌提供）

▲GU X 蜷川實花聯名將於5月21日登場。（圖／翻攝自IG@gu_global）

蜷川實花光是名字就非常美麗，先前曾幾次來台灣設展，每每都引發排隊人潮，成為女孩們的打卡、拍照聖地，她的攝影作品辨識度相當高，以近距、微距拍攝的花朵、金魚、昆蟲⋯⋯都是經典主題，色彩炫目、夢幻。

這次GU攜手蜷川實花的主導品牌「M/mika ninagawa」，一同推出以「Follow your own star.」為主題的聯名系列，將於5月21日與日本同步登場。

▲GU X 蜷川實花。（圖／品牌提供）

▲GU X 蜷川實花。（圖／品牌提供）

▲GU X 蜷川實花。（圖／品牌提供）

▲GU X 蜷川實花聯名系列絕對必敗的印花洋裝。（圖／品牌提供）

此系列想當然便是以蜷川實花經典的花卉貫穿，一口氣帶來豐富品項，包括多款連身裙、裙裝、T恤與居家服，配件、手袋也讓人好想擁有，尤其是華麗又可愛的印花洋裝們，絕對是此系列必敗單品，正好迎接即將來臨的夏季，再適合不過了。

▲GU X 蜷川實花。（圖／品牌提供）

▲印花魚尾裙。（圖／品牌提供）

▲GU X 蜷川實花。（圖／品牌提供）

▲印花家居服組。（圖／品牌提供）

▲GU X 蜷川實花。（圖／品牌提供）

▲GU X 蜷川實花。（圖／品牌提供）

▲印花透明包、草編包。（圖／品牌提供）

H&M近期同樣聯名一波波，不只與經典卡通《大力水手》帶來聯名男、女裝，一系列水手風格的服裝彷彿將人拉近了卡通世界；也與三麗鷗家族Sanrio推出聯名童裝，囊括凱蒂貓、酷企鵝、美樂蒂、大眼蛙等人氣角色，還可以與爸爸、媽媽們一起穿親子裝；除可愛童趣風，H&M與衣索比亞名模Liya Kebede品牌lemlem攜手帶來聯名女裝，以永續材質打造各式休閒服裝。以上聯名全於22日起上市。

▲H&M聯名。（圖／品牌提供）

▲H&M聯名。（圖／品牌提供）

▲H&M X 《大力水手》聯名系列。（圖／品牌提供）

▲H&M聯名。（圖／品牌提供）

▲H&M聯名。（圖／品牌提供）

▲H&M X 三麗鷗童裝系列。（圖／品牌提供）

▲H&M聯名。（圖／品牌提供）

▲H&M聯名。（圖／品牌提供）

▲H&M X lemlem女裝系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

GU, 蜷川實花, 碎花洋裝, 印花洋裝, 聯名, H&M, HM

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