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秀智、韓素希的插畫風手機殼有夠Ｑ！　Get女神同款五百元有找

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記者王則絲／台北報導

身為手機不離身的現代人，時常為手機換新殼，就像天天換衣服一樣令人愉悅，而平均單價不高的手機殼，也是能與偶像們Get同款的好選擇，像是韓女星秀智、「最美小三」韓素希最近使用的插畫風手機殼，就不到台幣五百元，超可愛的設計讓人忍不住多看一眼，還有BLACKPINK成員們的使用款，一起來看看。

▲女星手機殼。（圖／翻攝自IG）

▲手機殼。（圖／翻攝自IG）

▲秀智近期使用手機殼。（圖／翻攝自IG@skuukzky、Circus Boy Band）

秀智近期接拍雜誌畫報，穿著其中一套造型對鏡自拍，也一併曝光了現在所使用的手機殼。獲得女神青睞的手機殼來自韓國文創品牌Circus Boy Band，上頭佈滿粉嫩多彩的森林風小插畫，中間的療癒白熊則是品牌招牌圖案之一，售價約台幣452元，有如童話故事的可愛設計在當地相當受歡迎，其他周邊也都很值得入手。

▲女星手機殼。（圖／翻攝自IG）

▲手機殼。（圖／翻攝自IG）

▲韓素希的袋熊圖案手機殼。（圖／翻攝自IG@xeesoxee、happy banggeul day）

有「最美小三」稱號的韓素希，最近接演新戲《無法抗拒的他》再度浮出水面，而剛換了新手機的她開心在IG上面拍影片炫耀，手中使用的黑白圖案手機殼便成為粉絲的話題。這款以黑線條粗略描繪的袋熊圖案手機殼，為文創品牌happy banggeul day所推出，用簡略的線條勾勒出可愛小動物、人物的模樣為其特色，強烈的手繪感特別有趣，且品牌定價非常平價，像韓素希使用款便僅約台幣342元。

▲女星手機殼。（圖／翻攝自IG）

▲手機殼。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie近期使用手機殼。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、That’s a point）

而時常更換手機殼的Jennie，最近則換了一款白色線條的藝術感手機殼，來自品牌That’s a point，售價也不貴，約台幣452元左右；Rosé和Jisoo近期使用的手機殼就比較素雅一些，喜歡低調質感的朋友們可以參考，Rosé選擇時尚品EENK所推出的經典款皮革金屬框手機殼，Jisoo則是使用歐美3C品牌Casetify的素面款式。

▲女星手機殼。（圖／翻攝自IG）

▲女星手機殼。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK其他成員Rosé和Jisoo的手機殼。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie、sooyaaa__）

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關鍵字：

手機殼, 韓星, 秀智, 韓素希, Jennie, Rose, Jisoo, Blackpink

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