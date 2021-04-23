星巴克4／26起買一送一　85度C拿鐵、奶茶「限時第二杯20元」　

▲85度C與星巴克，自週末起推優惠。（圖／85度C提供、翻攝星巴克咖啡同好會，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

即將迎來週末假期，連鎖咖啡包括星巴克、85度Ｃ連續優惠開跑囉！85度Ｃ在4／25推出「週日好友日」優惠，當天限時10小時，在店內買特定飲品，第二杯只要20元；星巴克則在上週會員日後，再祭出會員優惠，從4／26起特定時段至店，會員可享買一送一，要大家上班日療癒一趴。

時序逐漸邁入夏天，5月初就要立夏，天氣也愈來愈炎熱，85度Ｃ在4／25當天，推出週日好友日活動，全台門市從上午10點到晚上8點，消費者至店購買大杯冰拿鐵咖啡或大杯冰鮮奶茶，第二杯享優惠價只要20元，大冰鮮奶茶2杯原價120元，大冰拿鐵2杯原價180元，等同現省40元至70元不等。

85度Ｃ表示，該促銷活動請注意限制條件，限定現場購買且同品項，85 Cafe APP線上訂餐外帶或外送無此優惠，現場帶走每人限購3組，寄杯辦法依各門市公告為主。另4月底前85 Cafe APP會員消費拿鐵或鮮奶茶完成集點後，還能抽SWITCH遊戲機。

星巴克則繼上週連3天會員優惠之後，4／26至4／30連續五天再推「星禮程會員專屬 - 會員Happy Hour」活動，期間每天下午2點至晚上7點，星禮程會員購買兩杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，部分門市不提供此優惠。