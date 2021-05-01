LIFE・經典／台灣校園大變身！美到獲得德國iF設計金質獎「國際認證」

▲學美．美學—校園美感設計實踐計畫，台南市善化國中「夢想階梯交誼廳」，將既有水泥結構的階梯，轉化為多層次的平台，作為新的座位，團隊為山川設計。（圖／翻攝台灣設計研究院，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

由教育部發起、台灣設計研究院所執行的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，從2019年啟動到現在，已經在全台25所進行校園美感變身，改造教室、穿堂、司令台等公共空間，讓民眾從學生時期就培養設計美感，近期2021德國iF設計獎名單公布，該計畫成果還獲得金質獎，現在校園越變越美麗！

▲台北市深坑國中空間改造「空間變幻場」，引領學生透過身體感受空間場景的變換，並在這些場域中進行集會、交誼、課後活動，團隊為形構設計。

該計畫主要出發點，是希望突破傳統教育的思維模式，讓校園的美學養成跳脫課堂與教科書，從學習環境的浸潤開始，以改造校園公共空間或與學生息息相關的物件，讓所有的學生「有感」，學校的選擇，則是從學校師生主動提出改造需求，透過徵選與媒合機制，邀請設計團隊進入校園田野調查，最後與學校合作共同完成校園的美感改造。

▲桃園市平鎮幼兒園南勢分班「丘陵上的幼兒園」，團隊為氛圍室內裝修有限公司。

美學的養成確實無法從教科書上學習，而是需要大量的從生活經驗、所處的空間與接觸的物品來體會累積，從正在學習的學生所處環境發起，透過潛移默化的「感受」，提升心中的美學，甚至能擴大應用在家中、房間裡，不是令人興奮無比的事嗎？

▲花蓮縣東華大學附設實驗國小「山海石小學堂 」，團隊為無有設計。

「學美．美學」計畫改造共分為5大類別，包括針對改造班級或各科教室的「特色教室」、創造更靈活的魔術空間「機能收納」、改善原有設計不良的「指標及空間翻轉」、因學生人數逐年減少而出現的「閒置空間再造」，另外還有與自然共生的「生態學習」，官方也希望透過這樣的發表，讓更多學校可以親自到案例學校觀摩與學習，利用知識開源的方式，讓其他學校們找到解決問題的方法。

▲台南市新興國小「階梯下的舞台」，改造達100多坪的地下1樓活動空間，並加入大型畫板，讓學生能在上面作畫，團隊為山川設計。

台灣設計研究院公布，南投縣富功國小有「嚴重收納問題」，所以為教室打造許多收納空間，甚至為營養午餐的餐車，設計了專屬的「停車場」，讓雜亂的教室變得整潔乾淨，改造後發現學生也自動養成隨手收拾的好習慣。

▲南投縣富功國小「口袋學習廊」，先強化整體空間的收納，為學生規劃個人書包櫃，另在教室後方導入結合洞洞板的櫃體，大幅增加教室空間應用的靈活度，團隊為形構設計。

台中市豐東國中面臨體育班取消後閒置的角力館，經年累月無規劃改裝，缺乏針對使用功能的總體空間規劃。設計團隊更換大面積窗戶，讓大量的自然光投入室內，不但重現原生建築的歷史特色與美感，更與戶外的空間串連，形成豐東的藝文活動廊帶，成為學生下課後最愛的「楓苳聚場」。

▲台中市豐東國中「楓苳聚場」，將圓形舞台區的牆面打開，以延伸平台由室內向室外串連起兩端，形成校園內的展演廊帶，團隊為米索空間設計有限公司。

2021年德國iF設計獎收到52個參賽國、共9,509件作品參賽，評審團從1,744件設計獎作品中，再選出75件iF金質獎「Gold Award」，其中校園美感計畫「學美．美學」與其他5件台灣作品都獲得了該項殊榮，讓校園成為全民美感共學的場地，導入公部門的效益也已延伸到政府部門，讓我們期望台灣的公共場所能有更多的美感。

▲嘉義市嘉北國小「嘉北 Arc 音樂廳 」，團隊為小福砌設計ｘ台灣田野工場。