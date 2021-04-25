BT21粉絲荷包要破了！　千元以下飾品來襲、每一款都想收

▲模特兒夾上Bonny & Read打造的BT21髮夾，非常吸睛。（圖／BONNY & READ提供，以下同）



編輯／Iliad

南韓天團防彈少年團（BTS）紅遍全球，他們與LINE FRIENDS攜手創作的卡通角色BT21人氣也紅不讓，各領域品牌聯名不斷，台灣飾品品牌BONNY & READ近期一口氣推出30款BT21飾品，當中包括市面首見的髮飾，重點是價格超甜，不到1,000元便能將心儀角色的首飾戴上身。

▲BONNY & READ 設計的BT21俏皮髮夾組，2件組530元。





▲BONNY & READ BT21髮圈，單個412元。



BT21中8個角色KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY和VAN全員到齊，化身為BONNY & READ可愛飾品，從耳環最能感受俏皮味道，想要一次擁有8個BT21角色，貼耳款的「淘氣耳環組」便能滿足所需；一件三式的「夢想耳環組」與垂墜款的「活力耳環」、「行星耳環」，以兩邊各有不同角色的設計吸睛，品牌同時為敏感膚質的粉絲打造鈦鋼耳環。

▲BONNY & READ BT21夢想夾式耳環3件一組（左）765元，COOKY & SHOOKY行星耳環882元。





▲BONNY & READ BT21宇宙搭檔手鍊（上）882元，宇宙夥伴項鍊882元。



BONNY & READ項鍊和手環系列，則分別推出「宇宙搭檔」和「宇宙夥伴」兩款設計款，彩色的BT21人物造型墜飾混搭在一起，繽紛亮眼。BT21的魅力不僅於此，還與東森聯名推出純淨水，黃色標籤上印有超級可愛的BT21公仔，共有4種不同的圖案包裝，讓人每一款都想收藏。

▲東森 BT21 純淨水350ml（24入）原價590元，特價320元。（圖／Her和她提供）



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