Lisa中空裝穿3次「撞衫自己」，網笑：有洗嗎？川字肌＋直角肩超撩人　

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團BLACKPINK成員Lisa前陣子以一件CELINE中空裝曬出「川字腹肌」耍辣，分別登上了韓國版《ELLE》、中國版《BAZAAR》雜誌封面，想不到近日釋出的日本版《VOGUE》雜誌大片，她再度穿上同款登封，引發網友熱議直呼：「有洗嗎」、「自己撞衫自己」。Lisa也罕見以一頭過腰長髮亮相，招牌厚瀏海也不見蹤影，粉絲們仍舊大讚：「女神果然可鹽可甜」、「有顏值就夠」。

有「人間芭比」之稱的Lisa，在日本版《VOGUE》雜誌拍攝中，再次以歐美感十足的混血妝容，搭配裸色唇膏，襯托她原先就精緻的五官，過往招牌的短髮與厚劉海造型則改以一頭及腰黑長髮增添整體撫媚氣息，看向鏡頭的眼神太勾人。

Lisa從4月開始接連登上韓國版《ELLE》、中國版《BAZAAR》雜誌封面，緊接著日本版《VOGUE》雜誌又陸續釋出照片，時尚帶貨力不容小覷，放眼望去從頭到腳全是CELINE，完美盡責當品牌形象大使，不過也被發現，Lisa一件白色CELINE中空裝連穿3次登封，引來網友們直言：「穿不膩嗎？」不過也有人表示：「Lisa 每次都能穿出不同風格」、「穿什麼都美」。

另外Lisa難得換上緊身洋裝，勒出惹火S曲線，洋裝平口的設計也讓她傲人的直角肩與天鵝頸線一覽無遺，超撩人的模樣，讓粉絲們臉紅心跳，眼睛全變成愛心形狀，Lisa反轉以棒球帽搭配，輕鬆就集甜美與個性於一身。

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