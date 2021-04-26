fb ig video ETtoday search mobile

沒人會提醒你的4大職場NG行為　小心慘當害群之馬、被大家討厭

>

編輯／JJ　圖／翻攝自TVN IG

進入職場後，許多事情不再有專門的老師手把手教你，最慘的情況是出錯後直接承擔後果，工作能力可以靠努力改善，但是即使你能力再好，也可能因為以下這些NG行為而成為自己的職場致命傷，且沒有人會刻意提醒你，讓你在不自知的情況下變成大家討厭的對象。

▲NG職場。（圖／翻攝自IG）

＃偷懶當害群之馬

在一個工作團隊裡，每個人分工合作，同時也互相影響著，如果有一個人老是愛偷懶，勢必要由別人來擦屁股；又或者是因為一個人的不努力，導致同輩同事們通通受罰，這樣的人特別顧人怨，在職場裡千萬不要當這種人。

▲NG職場。（圖／翻攝自IG）

＃好事自己獨攬、壞事一定找人一起扛

有什麼好康的就惦惦不出聲，默默自己獨攬好處，反之有什麼壞事降臨，就一定要拉人一起承擔，犯錯拖別人一起下水，麻煩事也推給別人，別以為沒有人知道，其實這樣惡劣的行徑大家都會看在眼裡。

▲NG職場。（圖／翻攝自IG）

＃意見太多

工作夥伴們一同開會處理問題，目的的確是要交流意見，但是有些人「意見太多」，也會成為大家的眼中釘，這種人特別喜歡對別人的提議提出質疑，但是又說不出更好的方法，喜歡跟別人唱反調，自己卻缺乏實力。

▲NG職場。（圖／翻攝自IG）

＃讓人無法信任

有可能因為平常的各種行為而導致別人對你失去信任，當自己不再接到困難的差事，取而代之的是連工讀生都會做的簡單工作，那麼不要以為是自己備受疼愛，那是因為再也沒有人敢相信你了。

►別再只會穿黑色！面試各行穿對顏色立刻留下好印象　錄取率大增

關鍵字：

職場, NG行為, 害群之馬

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

「5星座女」娶到像中樂透！婚後超旺夫，你進榜了嗎？

「5星座女」娶到像中樂透！婚後超旺夫，你進榜了嗎？

「真正的成功是不被生活綁架」　三本書的金句療癒身處逆境的你

「真正的成功是不被生活綁架」　三本書的金句療癒身處逆境的你

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格　愛吃巧克力很浪漫、草莓控重感情

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格　愛吃巧克力很浪漫、草莓控重感情

外食族的「超商減脂餐」攻略！熱量超低、吃得飽　輕鬆月瘦5公斤 6款「精品皮夾」媽媽收到會開心！LV、GUCCI老花　萬元左右好入手 照吃也OK！實測10天「晚上8點後不進食」，輕鬆甩掉1.7kg 容易焦慮快試試！營養師曝9種「抗壓食物」第7還能改善睡眠 Seiko潛水錶奪德國設計大獎　開獎前早賣光了 曾將浪凡推上高峰！Alber Elbaz離世震驚各界　新品牌1月剛發表 韓國爆紅「1分鐘魔性瘦身操」！簡單5動作狠甩肚肚肥肉和小腹

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面