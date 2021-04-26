沒人會提醒你的4大職場NG行為　小心慘當害群之馬、被大家討厭

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進入職場後，許多事情不再有專門的老師手把手教你，最慘的情況是出錯後直接承擔後果，工作能力可以靠努力改善，但是即使你能力再好，也可能因為以下這些NG行為而成為自己的職場致命傷，且沒有人會刻意提醒你，讓你在不自知的情況下變成大家討厭的對象。

＃偷懶當害群之馬

在一個工作團隊裡，每個人分工合作，同時也互相影響著，如果有一個人老是愛偷懶，勢必要由別人來擦屁股；又或者是因為一個人的不努力，導致同輩同事們通通受罰，這樣的人特別顧人怨，在職場裡千萬不要當這種人。

＃好事自己獨攬、壞事一定找人一起扛

有什麼好康的就惦惦不出聲，默默自己獨攬好處，反之有什麼壞事降臨，就一定要拉人一起承擔，犯錯拖別人一起下水，麻煩事也推給別人，別以為沒有人知道，其實這樣惡劣的行徑大家都會看在眼裡。

＃意見太多

工作夥伴們一同開會處理問題，目的的確是要交流意見，但是有些人「意見太多」，也會成為大家的眼中釘，這種人特別喜歡對別人的提議提出質疑，但是又說不出更好的方法，喜歡跟別人唱反調，自己卻缺乏實力。

＃讓人無法信任



有可能因為平常的各種行為而導致別人對你失去信任，當自己不再接到困難的差事，取而代之的是連工讀生都會做的簡單工作，那麼不要以為是自己備受疼愛，那是因為再也沒有人敢相信你了。

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