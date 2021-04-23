BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

▲LV宣布南韓天團BTS成為品牌大使。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）宣布大事了！BTS防彈少年團將成為品牌大使，BTS表示：「成為LV品牌的全球大使，對我們來說是一個非常激動且重大的時刻。」搶先曝光的照片中，他們穿著淺藍、淺粉色的服裝，輕柔優雅又夠潮，阿米們應該很期待接下來更多帥爆的BTS！

▲BTS成員穿2020春夏粉色系服裝，帥度破表。（圖／翻攝LOUIS VUITTON IG）

今年1月舉辦的2021秋冬男裝秀，BTS即受邀隔海觀賞，果然那是個前兆，時隔3個月，便宣布雙方合作的消息，官宣照中，BTS穿的是2020春夏系列的服裝，與一般認為品牌大使一定要穿上最新設計的想法截然不同，也足見雙方的合作，一定有不一樣的火花。

▲今年1月BTS收到LV男裝秀邀請函，隔海觀賞2021秋冬男裝秀。

LV男裝藝術總監Virgil Abloh與BTS分享了創意視野與想法，他表示：「十分榮幸BTS加入LV，期待開啟這段美好的合作夥伴關係，並希望為品牌開創一個摩登的篇章，融合精品與當代文化。我等不及想分享我們正在進行的計劃了。」BTS也表示相當期待接下來的計劃，至於是什麼計劃，大家靜待揭曉。

▲對於成為LV品牌大使，BTS表示是激動又重大的時刻。

越來越多精品與韓國藝人合作，例如宋慧喬拿下FENDI的韓國區代言人，男團EXO KAI是GUCCI品牌大使，近期還聯手推出小熊系列，包包、衣服、鞋子通通有，可愛的模樣引來話題也反映在銷售。

▲宋慧喬是FENDI的韓國區代言人。

▲EXO KAI是GUCCI品牌大使，聯手推出可愛的小熊設計。

女團BLACKPINK的4名成員更是征戰各大精品無往不利，Lisa是CELINE、BVLGARI（寶格麗）品牌大使，Jisso是DIOR的全球時尚與美妝大使，最近剛被TIFFANY & Co.延攬為全球代言人的Rosé，同時也是SAINT LAURENT全球代言人及YSL美妝品牌大使，Jennie則頂著「人間香奈兒」封號，與CHANEL（香奈兒）關係密切。

如今再加上BTS被LV相中，韓流勢力果真不容小覷。

▲BLACKPINK Jisso是DIOR的全球時尚與美妝大使。

▲Rosé是TIFFANY & Co. 全球代言人（上圖），也是SAINT LAURENT全球代言人及YSL美妝品牌大使。



▲Lisa是CELINE與BVLGARI的品牌大使。





▲Jennier經常穿戴香奈兒的服裝與包包。