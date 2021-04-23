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倪妮億元粉鑽戴滿手　笑到眼睛都瞇了

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▲▼ 倪妮 。（圖／公關照）

▲倪妮日前出公開活動，佩戴CINDY CHAO珠寶展現女神氣場。（圖／翻攝captainmiao IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星倪妮近期出席活動，各式性感華服必定配上台灣珠寶藝術家Cindy Chao的同名品牌CINDY CHAO The Art Jewel頂級珠寶，盡顯女神氣場，原來雙方有更進一步合作，今品牌正式宣布她成為品牌大使，釋出首波宣傳照，只見她手拿著鑲嵌孔克珠的花朵珠寶、指間戴滿粉紅鑽戒指，笑到眼睛都瞇起來了。

▲▼ 倪妮 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO The Art Jewel宣布倪妮為全球品牌大使。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）

倪妮剛出道時在張藝謀執導電影《金陵十三釵》中飾演女主角走紅，從此成為時尚圈寵兒，她與Gucci合作多年，是眼鏡系列廣告的女主角，而在與CINDY CHAO簽約前，她也曾與Tiffany & Co.維持多年友好關係，每逢紐約舉辦Blue Book頂級珠寶派對，總會見到她的身影。

▲▼ 倪妮 。（圖／公關照）

▲倪妮與Gucci合作多年，是眼鏡形象照的女主角。（圖／翻攝Gucci IG）

CINDY CHAO相中倪妮在表演領域的執著與個人魅力，邀她成為品牌大使，首發形象照中，她演繹傳奇粉鑽 Pink Legacy系列作品，指間戴上3顆顏色等級都是上上之選的上億元粉紅巨鑽，搭配孔克珠鑽石耳環，甜美指數破表，難怪她笑得如此燦爛了。

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關鍵字：

倪妮CINDY CHAO, Gucci

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