fb ig video ETtoday search mobile

趙麗穎：「有遺憾也許才是最好的紀念」，為3年婚姻做下最佳註解

>

▲▼趙麗穎金句。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎結婚生子後依然活躍，人氣度不墜。（圖／翻攝自微博/趙麗穎

記者曾怡嘉 / 台北報導

趙麗穎和馮紹峰今天共同發出聲明，證實結束3年婚姻，雖說這消息來得突然，但熟知趙麗穎個性的粉絲們卻並不意外，她甜美柔弱的外表下，有顆堅強的心，就像她曾說過的：「我沒有靠山，我自己就是山」、「沒有那麼轟轟烈烈，只是簡單的捨與得」或許能為單身狀況做下註解。

▲馮紹峰、趙麗穎婚後育有一子。（圖／翻攝自微博／馮紹峰、趙麗穎）

▲兩人婚姻僅維持3年。（圖／翻攝自微博/馮紹峰、趙麗穎）

兩人直指離婚原因是因為工作的聚少離多，並提及過去的日子裡，兩人真心相待，有過一段幸福美好時光。即使現在選擇分開，兩人也非常感恩過往的相遇相知，並表示之後不會再多回覆，避免對雙方及其家人二度傷害。

▲▼趙麗穎金句。（圖／翻攝自微博）

▲他是演藝圈有名的拼命三娘。（圖／翻攝自微博/趙麗穎）

趙麗穎出身農村，努力多年拚搏到當紅女星，她超人的意志力可想而知，人氣攀升頂點時嫁給馮紹峰並隔年育有一子，而今證實離婚，回顧她以往說過的金句，內心強大的她，想必未來一定會更好。

#你的努力，要配得上你的幸運。

#我沒有靠山，自己就是山！我沒有天下，自己打天下，我沒有資本，自己賺資本！我弱了，所有困難就強了，我強了，所有阻礙就弱了。

#活著就該逢山開路，遇水架橋。

#強悍太久，讓我軟弱很難。

#我內心強大，我不會懷疑自己，我知道承受的定義，我不會怨天尤人，我會堅持繼續拼搏。

#沒有那麼轟轟烈烈，只是簡單的捨與得。

#我說話不是不過腦子，只不過想活得簡單一些。

#別人怎麼說話是別人的自由，能不能讓人閉嘴才是自己的本事。

#一個小小的念頭可以瞬間放大。轉變，只是一個瞬間，唯有放
下，你一樣可以活得很美麗。

#做一個有態度、有原則、有自我性格的人，不去迎合，寧可沒有喜歡，但這樣是我自己。

#有遺憾，也許才是最好的紀念。

#那些年流過的淚、受過的傷，都會成為日後耀眼的鋪墊。

#說什麼盡力就好，其實不過是想知道自己的耐心和熱情什麼時候被磨光而已，去享受生活也是一個不錯的選擇。

►注定孤獨終老「4星座」！摩羯心中只有自己、水瓶根本樂在其中

關鍵字：

趙麗穎, 離婚, 金句, 馮紹峰

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克4／26起買一送一　85度C拿鐵、奶茶「限時第二杯20元」　

星巴克4／26起買一送一　85度C拿鐵、奶茶「限時第二杯20元」　

AirPods Pro挑戰超低價！7990元→5990元　別猶豫快買下去

AirPods Pro挑戰超低價！7990元→5990元　別猶豫快買下去

注定孤獨終老「4星座」！摩羯心中只有自己、水瓶根本樂在其中

注定孤獨終老「4星座」！摩羯心中只有自己、水瓶根本樂在其中

「無縫接軌」不一定就是渣？8個有科學根據的愛情盲點　你中標幾個 飛澎湖看花火節4日遊8980元→4690元　還有鮮蚵、海鮮粥吃到爽 搶逛全台最大BALENCIAGA！獨賣「忠孝東路包」超親切　亮點一次看 人生第一罐「乳霜」從這些經典挑！黑繃帶、無敵霜　網好評8款用過一生推 星・變美／MAMAMOO頌樂靠「5分鐘減脂運動」練出超辣腹肌＋美背 他到底喜不喜歡你？從這4點判斷　真的在乎才會記得你的小事 洗髮精一直換才有用？頭皮清潔3大NG觀念，讓出油、掉髮更嚴重

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面