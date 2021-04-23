趙麗穎：「有遺憾也許才是最好的紀念」，為3年婚姻做下最佳註解

▲趙麗穎結婚生子後依然活躍，人氣度不墜。（圖／翻攝自微博/趙麗穎）

記者曾怡嘉 / 台北報導

趙麗穎和馮紹峰今天共同發出聲明，證實結束3年婚姻，雖說這消息來得突然，但熟知趙麗穎個性的粉絲們卻並不意外，她甜美柔弱的外表下，有顆堅強的心，就像她曾說過的：「我沒有靠山，我自己就是山」、「沒有那麼轟轟烈烈，只是簡單的捨與得」或許能為單身狀況做下註解。

▲兩人婚姻僅維持3年。（圖／翻攝自微博/馮紹峰、趙麗穎）

兩人直指離婚原因是因為工作的聚少離多，並提及過去的日子裡，兩人真心相待，有過一段幸福美好時光。即使現在選擇分開，兩人也非常感恩過往的相遇相知，並表示之後不會再多回覆，避免對雙方及其家人二度傷害。

▲他是演藝圈有名的拼命三娘。（圖／翻攝自微博/趙麗穎）

趙麗穎出身農村，努力多年拚搏到當紅女星，她超人的意志力可想而知，人氣攀升頂點時嫁給馮紹峰並隔年育有一子，而今證實離婚，回顧她以往說過的金句，內心強大的她，想必未來一定會更好。

#你的努力，要配得上你的幸運。

#我沒有靠山，自己就是山！我沒有天下，自己打天下，我沒有資本，自己賺資本！我弱了，所有困難就強了，我強了，所有阻礙就弱了。

#活著就該逢山開路，遇水架橋。



#強悍太久，讓我軟弱很難。



#我內心強大，我不會懷疑自己，我知道承受的定義，我不會怨天尤人，我會堅持繼續拼搏。



#沒有那麼轟轟烈烈，只是簡單的捨與得。



#我說話不是不過腦子，只不過想活得簡單一些。



#別人怎麼說話是別人的自由，能不能讓人閉嘴才是自己的本事。



#一個小小的念頭可以瞬間放大。轉變，只是一個瞬間，唯有放

下，你一樣可以活得很美麗。



#做一個有態度、有原則、有自我性格的人，不去迎合，寧可沒有喜歡，但這樣是我自己。

#有遺憾，也許才是最好的紀念。



#那些年流過的淚、受過的傷，都會成為日後耀眼的鋪墊。

#說什麼盡力就好，其實不過是想知道自己的耐心和熱情什麼時候被磨光而已，去享受生活也是一個不錯的選擇。

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