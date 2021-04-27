説・流行／凱特王子妃默默包色！特愛小眾品牌Aspinal的「小方包」

記者王則絲／專題報導

英國凱特王子妃（Kate Meddleton）除了身負皇室身份之外，因持續不斷展現的高衣Ｑ成為民眾口中的佳話，因此也有著帶貨女王的封號。凱特的品味不隨波逐流，她總是能發現她認為真正好的、喜歡的設計，收藏中不乏許多小眾品牌，像是來自英國本地的Aspinal of London的手袋，凱特甚至愛到默默包色！

▲凱特王子妃擁有同款不同色的Aspinal of London手袋。（圖／達志影像）

凱特從多年以前就曾拎上Aspinal of London的手袋，並重複出現在許多場合上，且一樣的小方包款式，凱特就擁有黑、白、粉紫色，也曾背過品牌現已停產的另一款長型包款式，足見凱特熱愛的程度，也因為凱特的捧場，讓這款手袋一直以來都賣超好。

▲因為凱特的緣故，Aspinal of London這款小方包一直以來都很熱賣。（圖／翻攝自Aspinal of London官網）

Aspinal of London為英國小眾品牌，由設計師Iain Burton於2001年在倫敦創立，以生產高級皮件為主，起初專為博物館、美術館設計皮革配件，2008年開始製作時尚手袋，而一向特別支持本土品牌的凱特王子妃，便愛上了該品牌的「小方包」，經常與她的妹妹被拍到提著Aspinal的包款。

▲凱特王子妃經常使用的「The Mayfair Bag」系列。（圖／翻攝自Aspinal of London官網）

凱特王子妃最常使用的包型為Aspinal of London的「The Mayfair Bag」系列，由高級義大利皮革手工製成，光亮的蛇皮壓紋為其特色，推出非常多種顏色，並分為三種大小 Mayfair、Midi Mayfair以及Mini Mayfair，採非常實用的風琴式夾層，歐美女孩們最喜歡加上一條絲巾搭配，優雅又彰顯氣質。

▲「The Mayfair Bag」系列內部構造。（圖／翻攝自Aspinal of London官網）

當然，Aspinal of London 一直以來持續推出不同作品，像是因應小廢包熱潮而誕生的Hat Box小圓包系列、兩側拉寬的份量感鞦韆包，也都是其焦點手袋，可客製化刺繡的托特包則是在近期擄獲了許多少女。

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