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高嘉瑜G-SHOCK死忠粉絲　換戴1.7萬同款不同色方形錶祈雨

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▲▼ 高嘉瑜 。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜誠心祈雨，腕上戴G-SHOCK最新的玫瑰金色GMW-B5000GD-4腕錶。
 

記者陳雅韻／台北報導

民進黨立法委員高嘉瑜每日勤跑行程、穿梭議場，腕上一只17,000元的金色G-SHOCK錶總是不離身，但近來金色錶悄悄換成了玫瑰金色，有趣的竟然是同一個品牌、甚至是同一個款式，只是換了顏色，價格也不變，可見她對G-SHOCK方形金屬錶情有獨鍾。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK玫瑰金色GMW-B5000GD-4，17,000元。（圖／G-SHOCK提供）
 

G-SHOCK Full Metal全金屬家族共有GMW-B5000與AWM-500兩大系列，讓高嘉瑜愛不釋手的方形錶為前者，第一代原型是1983年問世的首款數位錶，她之前常戴的「金錶」是以第一只G-SHOCK方形錶為基礎設計的全金屬款GMW-B5000GD-9，不鏽鋼外觀以金色離子IP處理，並經過髮絲紋加工流露好質感。

▲▼ 高嘉瑜 。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲高嘉瑜之前常戴G-SHOCK GMW-B5000GD-9腕錶，17,000元。（圖／G-SHOCK提供）
 

近日高嘉瑜分享誠心祈雨的照片，手上的G-SHOCK金錶已換成早春新款GMW-B5000GD-4腕錶，展現優雅溫潤的玫瑰金色調，與之前的錶款除了顏色不同，其他設計細節與功能如出一轍，維持品牌一貫的強悍結構，具BLUETOOTH®藍牙連線及世界六局標準電波，當手錶與手機配對連結時，可同步校正當地時間及自動更新時區等資訊。

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關鍵字：

G-SHOCK, 高嘉瑜

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