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瘦子設計POLO衫曝「神秘數字含義」　願為女友打造獨一無二款

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記者鮑璿安／台北報導

美國服飾品牌POLO RALPH LAUREN打造全台唯一的專屬客製限定快閃店，請到瘦子E.SO（陳昱榕）站台，他緊身藍綠色POLO衫亮相，並親自體驗客製化設計，瘦子在經典POLO衫上加了數字「12」，讓人十分好奇，但被問及有什麼神秘寓意，瘦子搞笑回應：「是突然想到的數字。」

▲▼POLO RALPH LAUREN 期間限定快閃店　瘦子。（圖／記者張一中攝）

▲▼POLO RALPH LAUREN 期間限定快閃店　瘦子。（圖／記者張一中攝）

▲瘦子現身POLO RALPH LAUREN專屬客製限定快閃店。（圖／記者張一中攝）

瘦子現身POLO RALPH LAUREN專屬客製限定快閃店，穿著品牌經典緊身POLO衫，他提到：「今天選擇亮一點的綠色搭配黑褲，雖然簡單但是不會很暗沉。」瘦子更透露私下穿著也以舒服簡單為主，而且過去90年代的Hip-Hop潮流，會穿超寬大的oversize單品，現在明顯緊身了很多。

▲▼POLO RALPH LAUREN 期間限定快閃店　瘦子。（圖／記者張一中攝）

▲瘦子體驗客製服務，在經典POLO衫上加入神秘含義。（圖／記者張一中攝）

瘦子此次來體驗客製服務，不忘大方秀出成品，他選擇在寬大的純白POLO衫上創作，可以體現出品牌經典的馬球文化，轉至背後又像球衣。但下方的數字「12」很受矚目，被問到有什麼特別含義？瘦子坦言：「單純喜歡這個數字的圖案，跟我沒有關係，就是第一個想到的數字。」

他也透露，過去很愛跟著兄弟塗鴉，所以在背後加入了「JUSTCLUEIT」的字樣，是屬於自己和兄弟之間的詞彙。自認愛以來，瘦子感情世界備受矚目，那麼會不會幫女友訂製一件專屬POLO衫？瘦子答案悄悄放閃，他說還沒仔細想，但好像可以。

▲瘦子 。（圖／品牌提供）

▲客製限定快閃店位於新光信義新天地A11館，至5月9日止 。（圖／品牌提供）

Polo Ralph Lauren打造為期17天的快閃店，結合濃厚的美式色彩展開，而Polo衫作為Polo Ralph Lauren的經典產品，加上經典的Logo圖案，在店內透過消費者喜好自行配置，設計屬於自己獨一無二的 POLO 小馬標誌「刺繡服務」。

關鍵字：

瘦子, POLO RALPH LAUREN, 快閃店

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