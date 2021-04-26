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容易焦慮快試試！營養師曝9種「抗壓食物」第7還能改善睡眠

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▲▼9種抗壓食物。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

▲營養師分享9種能幫助調節情緒的「抗壓食物」。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

你常常感到「壓力山大」嗎？一忙起來就感覺好焦慮？不只「Monday Blue」，每天都容易感到低落？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）近日就在網上分享了9種對於情緒調節、抗焦慮與憂鬱有幫助的「抗壓食物」，下次感到壓力大的時候，可以試試這些食物，或許能幫你放鬆、舒緩一點。

＃抹茶

抹茶含有L-茶胺酸，有研究顯示，可幫助降低壓力指標(唾液中alpha-amylase)的濃度。

▲▼9種抗壓食物。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

＃鮭魚、鮪魚

像是鮭魚、鮪魚等富含Omega-3脂肪酸的魚類，除了有助於心血管疾病預防，與抗焦慮及憂鬱也有幫助。

＃優格、優酪乳

優格、優酪乳等發酵食品富含益生菌，與腸道健康息息相關，而腸道健康透過「腦腸軸」又可以直接影響到情緒。

＃大蒜

大蒜富含硫化物，經實驗發現，可能與舒緩壓力有關。

▲▼9種抗壓食物。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

＃堅果

堅果富含Omega-3脂肪酸、維生素E和礦物質鋅，與健康很有關連。

＃內臟類

內臟類食物富含維生素B群，而維生素B群與多巴胺、5羫色胺酸等神經傳遞物質生成有關，跟情緒調節也有關連。如果是平時比較少吃肉的人，適當補充維生素B群也可以。

▲▼9種抗壓食物。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

＃洋甘菊茶

洋甘菊茶含有豐富的芹菜素，是一種類黃酮類，具有抗氧化的作用，研究顯示其與改善睡眠和壓力調適都有關聯。

＃貝類海鮮

貝類海鮮如蛤蜊、牡蠣富含的牛磺酸，也與神經傳遞物質多巴胺生成有關。可進而幫助情緒調節；此外，其中還有礦物質鋅，也與情緒調節有關。

＃雞蛋

雞蛋除了富含大家所熟知的蛋白質，其中膽鹼含量也很高，與腦部發育有關，可以幫助調節情緒。


營養師最後也提醒，壓力與生活作息、環境都有關係，飲食只是其中一小部分，如果常感到壓力大，還是要找到根本原因，適當舒緩壓力、放鬆情緒為佳。

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關鍵字：

飲食, 食物, 抗壓食物, 壓力, 舒壓, 紓壓, 營養師, 建議, 生活

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