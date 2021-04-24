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男人最愛情話Top 5　「我愛你」跌出榜外，第1名甜到心坎裡

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▲▼ 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲除了講給男友聽，用這些情話來撩男生也超管用。（圖／翻攝自FB/她們創業的那些鳥事，以下同）

編輯 / Amber

想要維持戀愛熱度，情話絕對不可少，除了女生喜歡被哄，男生更想感覺被需要，日本網站Goo先前訪問300多位男生，票選出6句男生最愛的動人情話，女生們趕快學起來，讓你們重燃戀愛小火花！

#第5名 這是我的第一次

舉凡任何經驗的第一次都會在記憶中有特別的位置，女生記得適時和另一半撒撒嬌，建立兩人專屬的特別回憶，讓他知道在這個特別時刻，是你們一起度過的。

▲▼ 。（圖／記者曾怡嘉攝）

#第4名 幸好有你

和女生比起，男生更渴望被另一半需要的感覺，只要聽到這句話，就會激起男生想保護你、陪你的本能，無論任何困難都想和你攜手面對。

#第3名 你真厲害

這句話能滿足男生的虛榮心，讓他瞬間有被認可的感覺，簡單的一句話就足以讓他開心一整天，這句適用於任何情況，許多男生被誇完，更會賣力表現喔！

▲▼ 。（圖／記者曾怡嘉攝）

#第2名 辛苦你了

男生對你再好，都不希望你把他的付出當作理所當然，應該適時將感謝用言語表達出來，一句辛苦你了，聽到就會讓他感到很欣慰，為你做牛做馬都願意。

#第1名 呼喊兩人專屬的親密暱稱

情人之間總有些特殊的暗號或暱稱，外人聽起來不知所以，但在他的耳裡聽起來卻非常甜蜜，幫助重燃熱戀時的火花。

►趙麗穎：「有遺憾也許才是最好的紀念」，為3年婚姻做下最佳註解

關鍵字：

愛情, 戀愛, 熱戀, 情話

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