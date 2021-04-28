春天必學「浪漫野餐穿搭」！泫雅印花絲巾好有fu　4種元素回頭率爆高

記者王蓁蓁 / 台北報導

氣候逐漸回暖，是時候揪團閨蜜們走出戶外，來一場有草地、陽光明媚的浪漫野餐，這時候不能少了「Dress Code」來營造儀式感，以下提供4種穿搭靈感提案，讓女孩們除了符合生活節、市集、野餐日這類室外活動主題之外，又能成為全場最吸睛焦點。

碎花

▲泫雅穿搭同系列碎花的頭巾與開衩長裙。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa)

花朵單品是春季野餐不敗的元素之一，泫雅運用同系列碎花的頭巾與開衩長裙，搭配可愛的細肩帶背心小露性感，混搭異材質讓整體更有層次，頭巾的使用方式也很重要，泫雅以寬版頭巾包住前額，帶來悠閒、自在的異國情調。

▲坎達兒珍娜一身粉嫩碎花長裙，浮誇的公主蓬袖，巧思滿滿。（圖 / 翻攝IG@Kendalljenner）

國際超模Kendall Jenner（坎達兒珍娜）則是穿搭粉嫩碎花長裙，浮誇的公主蓬袖順勢讓她的腰身曲線更加明顯，胸前的抓皺細節滿滿巧思，仔細一看會發現洋裝上還點綴了小白雛菊，她在甜美造型中混搭個性長靴，適合怕踩土的女孩們。

▲白色的薄長袖罩衫讓洋裝更加氣質。（圖 / 翻攝IG＠__kindacool)

若是擔心細肩的印花洋裝胸前太過暴露，也可以像這樣用白色的薄長袖罩衫搭配，短版的設計位置剛好，不怕遮住顯瘦的S曲線，再戴上項鍊，照樣吸睛值滿分。

頭飾配件

▲泫雅以絲巾點綴輕鬆在簡約穿搭中製造亮點。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa)

帶點復古韻味的絲巾，印花鮮豔繽紛，成為近年女星們喜歡混搭在造型中的單品之一，泫雅隨興穿搭T恤加牛仔褲，再以絲巾點綴就能輕鬆在簡約穿搭中製造亮點。

▲秀智隨意地將絲巾綁在肩上，展現優雅的法式慵懶氣息。（圖 / 翻攝 IG@skuukzky)

也可以學國民初戀秀智將絲巾以披肩的方式綁在服裝外，點綴在穿搭上，隨意紮起的頭髮散落在兩頰，展現優雅的法式慵懶女人氣息。

▲鱷魚夾單品讓整體在悠閒的氛圍中透出優雅。（圖 / 翻攝IG＠__kindacool)

除了絲巾外，掀起潮流的還有過去姨母們最愛的「鯊魚夾」，野餐時長時間曝曬在太陽底下，即便微風徐徐也難免會流汗，髮絲就會不受控的黏在脖子、臉上，這時運用鯊魚夾將頭髮盤起，在悠閒的氛圍中透出優雅。

▲花花耳環即使是簡約穿搭也能充滿亮點。（圖 / 翻攝@jacquemus)

若是不想過多的「花花」元素上身的話，同時又想符合野餐氛圍的話，可以利用飾品裝飾，JACQUEMUS將花朵放大，以金屬元素打造成耳環，浮誇尺寸順勢讓臉型在視覺上更顯小，即使是簡約穿搭也能充滿亮點。



丹寧

▲淺色系的水藍牛仔布適合春夏之際的草原穿搭。（圖 / 翻攝IG@_imyour_joy)

淺色系的水藍牛仔布，能在視覺上能帶來輕盈、療癒的效果，很適合春夏之際的草原穿搭，褲裝也方便穿梭在大自然中，像Joy用極簡小白衫搭配，再以輕薄的短版皮衣、珍珠頸鏈與腋下小包等單品吸睛。

▲Jessica身上的牛仔套裝率性又優雅。（圖 /翻攝IG@jessica.syj)

不想去特別動腦搭配造型時，成套的裝束簡直就是懶女孩們必備，Jessica穿上率性輪廓的牛仔套裝，俏皮的蓬袖與開衩長裙則增添了一股優雅氣息，Jessica簡單綁起公主頭，隨興又氣質，這時再搭配一雙小白鞋就更完美了。

格紋

▲格紋元素甜美中又帶點復古調性。（圖 / 翻攝IG@_ppprincesss)

甜美逆齡的格紋元素，不論是一套上即能出門的連身洋裝、還是兩截式套裝，意外帶有優雅的復古調性，運用小包、或可愛的飾品變化，輕鬆就能從一票野餐的女孩們中脫盈而出。

▲甜美的淡粉色格紋手袋很適合用來迎接春天。(圖／翻攝品牌官網)

若是不想整個格紋上身，也可以運用包款單品搭配，Alexander Wang淡粉色格紋手袋，中央凹陷的蓬鬆包型，甜美療癒很適合用來迎接春天。

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

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