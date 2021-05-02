fb ig video ETtoday search mobile

「太迎合對方、只會抱怨」惹人嫌　5種說話習慣人緣越來越差

>

▲▼上班族,職場,同事。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲有幾種說話習慣小心被人入社交黑名單還不自知。（圖／pakutaso）

編輯／借借

在現代社會中你不得不承認，不會「說話」的人是很不吃香的，或許我們口才不能好到，像企業家或是主持人一樣當成工作，但日常的社交應對還是要有點基本概念，以下5點就是會讓你成為句點王的負面說話習慣，最好改掉以免朋友愈來愈少。

說話太迎合對方
只要對方說什麼就只回「太棒了」、「這樣真好」、「你好厲害」這種詞語，或許聽頭1、2次對方會很開心，但長久互動下來，不但給人感覺缺乏說服力、不想說出心中真正想法的感覺之外，最主要是會讓人覺得無聊。

▲職場示意圖（圖／Pexels提供）

▲太迎合對方反讓人覺得反感。（圖／Pexels）

只會抱怨
生活中真的有很多令人不快的事，抱怨抒發一下其實對心理是有益處的，但從坐下那一刻到買單，全都在說負面情緒的內容，不但讓人覺得累翻，也隱約顯示你只會說些不好的訊息，長久下來慢慢沒人想聽。

說話過於平淡或太誇張
所謂平淡指的不是說話聲調，而是談論的內容都很無趣，若你覺得生活上沒什麼有趣的好分享，不如先聽別人說話，三不五時就插個一兩句話分享自己的看法；說話過於抑揚頓挫或是動作誇張的人，新鮮感也僅只前30分鐘，之後你只會讓人覺得很累。

朋友,友誼,聊天,談心。（圖／pixabay）

▲說話內容太平淡也叫人無法接話。（圖／Pexels）

毫無重點
若內容只是報告工作瑣碎的大小事，相信沒人受得了，在一段話說出口前要先了解「自己主要想表達什麼」，把前因後果全說出來、雜亂無章又瑣碎，甚至沒有結尾，對方根本搞不清楚這些話的用意，只能用句點回答。

一講再講相同的內容
其實這習慣很多人都會犯，只是很難自覺，若你意識會有人提醒，到現在說的這些對方已經聽過2遍了，你必須鼓勵自己再去累積更多生活體驗，旅行、上課等其他事，開啟新的話題，不要總在舊事上打轉。

▲職場示意圖（圖／Pexels提供）

▲相同內容一說再說也讓人覺得崩潰。（圖／Pexels）

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行

尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

BTS成LV品牌大使！穿去年春夏粉色服裝　帥爆宣布大事

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克5月買一送一來啦！　5款限定咖啡揪朋友只要半價

星巴克5月買一送一來啦！　5款限定咖啡揪朋友只要半價

超逼真「破爛膠帶」爆紅！無從下手逼瘋強迫症　網笑：越貼越爛

超逼真「破爛膠帶」爆紅！無從下手逼瘋強迫症　網笑：越貼越爛

吠陀占星5月整體運勢出爐！雙子財運爆表、2星座該注意身體健康

吠陀占星5月整體運勢出爐！雙子財運爆表、2星座該注意身體健康

總是「報喜不報憂」的3大星座！摩羯習慣靠自己、Top 1不意外 待剃毛的小羊四腳朝天好療癒，超逼真「整隻貓咪」背著走　網：想買 「日系風馬尾」3分鐘就可以輕鬆綁出　而且涼爽又優雅 春夏掀起「牛仔風潮」！Gucci、Dior 5款丹寧藍包包　視覺降溫又百搭 「襯衫」怎麼紮是一門學問！3種方法變換造型　還能遮肉顯腿長 奧斯塔羅12星座一周運勢0503-0509　摩羯賺到意外之財、水瓶感情變有趣 網瘋「星巴克調酒菜單」超強大！美式＋奶酒　微醺只需銅板價

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面