夏季「最強防曬」盤點　耐水抗汗讓你曬不黑也曬不老！

▲新型態防曬棒不管妝前或妝後都能用。

記者曾怡嘉 / 台北報導

現代人的肌膚可說處於一個危機四伏的環境，在外受到紫外線與環境污染的聯手威脅，在室內，則時刻受到電腦、手機的幅射光線襲擊，就連空氣中的粉塵顆粒，也會對肌膚帶來損傷與老化。做好「防護隔離」讓肌膚遠離光線的威脅損傷，已成為每天必要進行的關鍵步驟。

▲SHISEIDO 新豔陽．夏 熱防禦果凍防晒棒，20g，1,350元。

添加雙重植萃成分，能預防肌膚因UV傷害產生細紋與不均膚色，當偵測到水份時，水離子與防禦膜成分會在肌膚表層緊密地排列，加強防護效果；當感應高溫時，專利防曬配方能展開並均勻地服貼於肌膚， 強化抵抗UV紫外線效果。

▲曼秀雷敦 水潤肌柔光透亮防曬飾底凝乳，40ml，319元。

薰衣草紫色調搭配獨特細微光感微粒，能提亮蠟黃暗沉肌，同時修飾肌膚微小瑕疵，擁有極效耐水耐汗及防曬最強防護，有效阻斷曬黑、曬傷等夏日的惱人問題，同時導入保濕精華，讓肌膚水嫩透亮。





▲東森自然美 物理性水光瑩潤防曬素顏乳，SPF50，30ml，NT$2,580。

可同時完成清爽防護和提亮美肌的物理性水光瑩潤防曬素顏乳，採用物理性防曬，質地清爽透氣不阻塞，不易致痘，其中添加超級抗氧成分薑黃，搭配蓮葉、綠茶、當歸等修護成分，舒緩滋潤不刺激，配合提亮因子讓肌膚更顯亮澤透白。

▲ALBION 超完美高效活妍隔離乳，SPF50+/PA++++，50g，3,300元。

運用最新寬頻防曬因子及多種有效防曬成分，在肌膚表面形成強效的防護遮光膜，含有珍貴的活化修護複合物，能修復老化與受損的肌膚細胞，並抑制黑色素生成，宛如高級保養品的細緻觸感，水潤保濕卻沒負擔。

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