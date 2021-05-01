網瘋「星巴克調酒菜單」超強大！美式＋奶酒　微醺只需銅板價

▲小紅書上瘋傳以星巴克為基底DIY一系列的調酒，好喝又好玩。（圖／翻攝自小紅書＠兩個囍）

編輯／ChiNg

誰說小酌一定要花錢去酒吧？近日網傳一系列超強大的調酒DIY菜單，把深受許多人喜愛的品牌星巴克自行加入了各種不同的酒類，從濃烈白酒到香醇奶酒通通都任你自由搭，想要享受輕飄飄的微醺在家就可以！

＃美式咖啡＋奶酒

大家都知道一般市售的奶酒咖啡都不便宜，這個菜單不但省錢又很好喝，口感像是提拉米蘇的貝禮詩奶酒順口又香甜就連女生也喜歡，搭配美式的濃郁咖啡香，這款完全可以滿足拿鐵控們。

▲美式+奶酒，意想不到的滋味。（圖／翻攝自小紅書＠百變小鷹M，下同）

＃冰搖檸檬茶＋濃縮咖啡＋萊姆酒

酸甜的檸檬茶同時帶有果香以及清爽的紅茶香，搭配苦澀的濃縮咖啡使得整體富有層次感，最後再加入一小罐的萊姆酒保證讓你一口下去非常過癮，這款被網友稱為「酒精版的失戀」一聽就知道絕對能替味覺帶來不同的體驗。

＃野莓黑加侖果茶＋伏特加

這款野莓黑加侖果茶台灣的星巴克並未上市，但若之後到國外旅遊的話也可以點一杯來試試，酸甜的果茶加入極烈的伏特加後彷彿在嘴中進行激烈碰撞，一路由喉嚨延燒至胃裡，絕對是酒鬼們最刺激的挑戰。

▲酒鬼們來喝。（圖／翻攝自小紅書＠兩個囍）

除此之外，小紅書上近期同樣引起熱議的便是「超商調酒DIY」比起昂貴的星巴克超商的飲料更能滿足小資族想要喝酒的心，網友紛紛拿出了自己發明的秘密調酒菜單讓大家只需要銅板價就能品嚐雞尾酒。

＃芭樂汁＋威士忌

許多人喜愛的芭樂不但能幫助減肥同時對腸胃消化也有很大的好處，若把芭樂汁加入威士忌又是另一種全新的風味，以穀物釀造的濃烈威士忌加入些許水果的香甜便會相當順口。

▲芭樂汁＋威士忌。（圖／翻攝自小紅書＠一小食，下同）

＃牛奶＋貝禮詩奶酒

不僅水果茶與咖啡，香醇的牛奶也可以作為基底，再加入原本就帶有濃郁奶香的貝禮詩奶酒，這款肯定會深受牛奶控們的喜愛，酒量比較差的人也能駕馭。

＃青草茶＋野格

沁涼的青草茶最適合夏天來一杯消暑，清涼的口感不僅爽口也很降火，再加入酒精濃度甚高的野格，這個搭配的濃烈絕對不輸酒吧，想喝比較烈的雞尾酒又想顧慮荷包就趁現在。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。