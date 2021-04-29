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史努比粉快逃阿！《花生漫畫》聯名OUTDOOR經典大包、MJ相機包好燒

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編輯／ChiNg

史努比粉們又有福了，這次《花生漫畫》與品牌OUTDOOR重磅聯名推出一系列包款要放火燒光大家的錢包，無論學生族還是上班族都喜愛的療癒大背包其中更以LADY經典款系列最受歡迎，此次聯名再搭配史努比的刺繡圖騰，超療癒的設計絕對是粉絲必收。

▲outdoor與史努比重磅聯名。（圖／翻攝自outdoor官網）

▲OUTDOOR打造一系列史努比聯名包款，無論哪一種包型都非常可愛又實用。（圖／翻攝自臉書@OUTDOOR，下同）

此次聯名系列中最夯的便是這款LADY大後背包，超大容量的設計無論要放多少書或是筆電通通不是問題絕對是大家最實用的選擇，顏色上有淡粉以及黑色供選購且皆繡上了經典的SNOOPY字樣以及史努比與糊塗塌客的圖樣，整體設計既簡約又年輕，背起來直接少十歲；若喜歡小背包的話此次聯名亦有推出，輕巧可愛的造型顯得格外活潑俏皮，不僅方便攜帶還能作為穿搭配件，CP值實在是太高了。

▲史努比包（圖／翻攝自BAG TO YOU官網）▲史努比包（圖／翻攝自BAG TO YOU官網）

▲史努比包（圖／翻攝自BAG TO YOU官網）▲史努比包（圖／翻攝自BAG TO YOU官網）

▲從小背包到配件都有，299元起的價格CP值超高。（圖／翻攝自BAG TO YOU官網）

除此之外也有側背包、托特包以及化妝包的單品，喜歡的人千萬不要錯過。而此次與OUTDOOR的聯名系列還同步推出了眾多超萌小物，像是通勤族絕對不能沒有的悠遊卡夾以及小巧可愛的造型零錢包，無論是哪一款都充滿了史努比的各種元素，讓史努比粉們絕對沒有抵抗力。

喜歡史努比的話肯定不能錯過法國品牌SANDRO推出的聯名系列，無論是大學TEE、短TEE或是各種單品應有盡有，同樣以史努比及夥伴們為靈感設計出一系列的可愛圖樣並且印上了大大的字樣SNOOPY，穿在路上讓人一秒認出你就是鋼鐵史努比粉，簡約的單色設計使得整體富有質感之外還有濃濃的復古味飄香，徹底展現了1960年代的經典版《花生漫畫》帶著粉絲們一同回味史努比陪伴我們的這七十年歲月。

SANDRO此次聯名同樣有推出系列單品從名片夾到手拿包通通都有，其中最引人注目的便是這款以酷炫黑為底的手拿包，神秘又時尚的黑色搭配彩色的史努比logo，走的亦是簡約路線既可愛又實用，此系列服飾與單品皆已於SANDRO門市販售，喜歡的人趕快前往選購。

此外，以相機包聞名的品牌Marc Jacobs也來參一咖了，與《花生漫畫》合作分別打造史努比與糊塗塌客造型的零錢包、經典相機包以及卡夾，前者以史努比經典的黑白配色搭配Marc Jacobs大大的logo，使用它便如有一種奢華的享受；而後者則是以糊塗塌客鮮明的黃色搭配簡潔的白色logo設計而成，無論哪一款都非常可愛療癒。

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關鍵字：

相機包, 史努比, 花生漫畫, OUTDOOR

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