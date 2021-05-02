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待剃毛的小羊四腳朝天好療癒，超逼真「整隻貓咪」背著走　網：想買

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▲▼可愛動物。（圖／翻攝自felissimo.co.jp、IG@Nekoseisaku_pico）

▲日本神戶牧場與購物平台YOU+MORE！攜手將剃羊毛的療癒畫面徹底還原，推出被剃毛的綿羊玩偶。（圖／翻攝自felissimo.co.jp，下同）

編輯／ChiNg

日本購物平台YOU+MORE！時常以可愛的小動物為靈感推出許多療癒的實用造型小物，而這次則是與日本神戶的牧場合作以人見人愛的軟萌綿羊為主角，100％生動還原了剃羊毛的畫面，以綿羊毛為主題打造此系列超逼真的綿羊剃毛玩偶，既軟Q又可愛深受大小朋友喜愛。

▲▼可愛動物。（圖／翻攝自felissimo.co.jp、IG@）

由於疫情的關係因此許多人無法親自前往日本的牧場體驗剃羊毛的樂趣，因此YOU+MORE！便將一隻隻待剃毛的小羊們送到大家面前，四腳朝天的萌樣療癒指數破表，若把胸前的「剃刀造型」拉鍊拉開就會得到一隻光溜溜的綿羊以及一件舒服的羊毛外套，讓大家即便不能出國也能享受如此特別的體驗。

▲▼可愛動物。（圖／翻攝自felissimo.co.jp、IG@Nekoseisaku_pico）

另外，喜歡貓咪的人絕對無法抗拒貓掌上的小肉球，小巧可愛的療癒模樣叫人怎麽不融化，而壓力大的上班族正需要這股療癒的力量來治癒身心，這款Q彈的護腕貓掌滑鼠墊不但外觀神似真的貓掌同時還能呵護你的手腕，避免大家工作過於疲累而傷到了手，以彈性極佳的矽膠墊為材料打造出此款極為柔軟且具彈性的滑鼠墊，絕對是上班族的首選。

▲（圖／翻攝自deers.com.tw）

▲貓咪肉球滑鼠墊。（圖／翻攝自deers.com.tw）

若喜歡貓咪的話肯定也不能錯過這款由貓咪手作達人「猫制作pico」推出的超仿真貓咪造型後背包，可謂九頭身的身體超長貓咪搭配小小一顆頭，療癒無辜的大眼睛外觀神似真的貓咪，仔細一看才發現原來是後背包，除此之外這隻貓咪的四肢還能任你擺佈，不管是要讓他替你捧著東西還是變身為招財貓通通不是問題，激起網友購買慾望直呼「可惡想買」、「近看有點驚悚」、「超想要」，基本款不含花色訂價為日幣140,000（約台幣36,270元），想擁有一只，代價可不小。

不僅貓咪惹人憐愛，呆萌的狗狗同樣讓人難以抗拒，品牌三淺陶社將先前於日本爆紅的三隻卡水泥牆柴犬逗趣景象神還原，以牠們傻呼呼的毛茸茸小屁屁為靈感設計出這款「卡洞三柴：網紅狗柴犬豆太郎馬克杯」正面望去是柴柴可愛的臉蛋，將杯子轉到背面便會發現軟Q的屁屁竟然卡在外面，彷彿想要鑽進杯子裡卻失敗的小笨蛋，療癒指數破表每次喝水都會被萌一次，喜歡的人趕快加入購物車吧。

▲▼柯基屁屁馬克杯 。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲卡洞三柴馬克杯。（圖／翻攝自pinkoi.com）

關鍵字：

療癒, 小物, 日本, 貓咪, 柯基

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