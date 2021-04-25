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星・變美／精緻澱粉只吃3口！40歲張娜拉「不老童顏」揭密

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▲▼張娜拉逆齡。（圖／翻攝自IG）

▲張娜拉完全看不出來已滿40歲。（圖／翻攝自IG/kbsdrama、nara0318，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

南韓演藝圈美女不計其數，但論到不老童顏，近日新劇《大發不動產》上檔的張娜拉絕對無人能敵，40歲的她，外貌和身材二十年如一日，除了天生好基因，後天保養和維持也下了不少苦功，一起看看她做了哪些努力。

《大發不動產》中，張娜拉飾演擁有遺傳母親驅魔能力的女主角，她替鬧鬼房子驅魔，再以正常價格賣出，展開一連串驅魔淨化故事，劇中的她時而盤起頭髮，時而將頭髮垂下，展現不同以往的冷艷美，漂亮臉蛋和勻稱身材完全看不出實際年齡。

#精緻澱粉只吃3口

個子嬌小但身材相當勻稱的她，飲食控管非常嚴謹，絕不給自己發胖機會，據聞她精緻澱粉只吃三口，更曾經傳出她為了急速瘦身，竟把一個包子分成10小塊，自己只吃一塊。

#多喝水

許多凍齡女星都會強調自己保養祕訣是喝水，張娜拉也不例外，她曾分享每天至少喝2000cc的水，也依賴媽媽燉的養生甜品幫助氣色紅潤，做法是銀耳、紅棗、陳皮、雞蛋，以冰糖水熬煮，微甜口感也可以滿足想吃甜的心情。

#徹底卸妝

長時間化妝對肌膚很傷，她曾分享工作完之後，不管多累都會徹底清潔肌膚，私下會盡量素顏不化妝，除了做好卸妝清潔，也重視臉部淋巴按摩，每天花10分鐘拉提排毒，膚況回饋看得見。

#養成運動習慣

隨著年紀增長，光是飲食控制絕對不夠，張娜拉為了維持勻稱身形，也養成運動習慣，有關注她的IG不難發現，她只要有時間就會上健身房，主攻重訓和帶氧運動，養出緊緻身體線條。

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關鍵字：

張娜拉, 抗老, 飲食, 保養

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