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曾將浪凡推上高峰！Alber Elbaz離世震驚各界　新品牌1月剛發表

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▲設計師 。（圖／AP）

▲法國時裝品牌LANVIN浪凡前設計師Alber Elbaz離世。（圖／AP）

記者鮑璿安／台北報導

法國時裝品牌LANVIN浪凡前設計師Alber Elbaz離世，消息一出震驚各界，享年59歲的他是時尚界傳奇設計師，曾經一手將品牌帶上巔峰，甚至今年（2021年）1月Alber Elbaz個人新品牌才剛在巴黎時裝周發表首秀，如今都已成追憶。

Alber Elbaz生於北非摩洛哥的著名小城卡薩布蘭卡，畢業於以色列的設計學院，更在2005年CFDA國際設計師獎和WGSN舉辦的首屆世界時尚大獎中，一舉奪下最具影響力的設計師獎。

▲設計師 。（圖／AP）

▲Alber Elbaz生涯中最令人難忘的就是在LANVIN的14年時間 。（圖／AP）

Alber Elbaz生涯中最令人難忘的就是在LANVIN的14年時間，自2001年入主品牌擔任創意總監，Alber Elbaz設計風格總是充滿鮮明的女人味，更在2010年與快時尚品牌H&M打造轟動聯名。當時Alber Elbaz 曾提到：「H&M問我願不願意將Lanvin奢華夢境轉換為大眾都能擁抱的世界，我願意！」隨後果真創下熱銷輝煌史，Alber Elbaz 無疑讓品牌重獲新生，曾達到2.35億歐元（約台幣79億元）營收巔峰。

2015年Alber Elbaz因經營理念產生矛盾而離開LANVIN，並在2020年與Richemont集團合作推出AZ Factory，直至今年（2021年）1月，好不容易等到品牌籌備已久在巴黎發表首個系列，但才過了不到半年時間，卻傳出Alber Elbaz於巴黎時間4月24日在醫院過世，享年59歲，讓眾人十分不捨。

►服裝設計師「小胖」Alber Elbaz驚傳過世享年59歲

關鍵字：

LANVIN, 浪凡, Alber Elbaz

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