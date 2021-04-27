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髮型師曝破壞髮型的「3大亂髮因子」　打結用手扯開超NG！

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▲▼髮型師指出3大「亂髮因子」。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲髮型師指出3大因素容易使髮絲糾結毛躁，破壞完美髮型。（圖／翻攝IG@ momo__gram25、品牌提供）

記者張毓容／綜合報導　

對愛美的女生來說，髮型跟妝容一樣重要，好的髮型能瞬間為穿搭、妝容加分，但你是不是也有這種經驗？有時候早上辛苦精心造型好的髮型，出門沒多久就開始打結亂翹、乾燥沒光澤，變成一頭亂髮，甚至出現頭氣味。人氣髮廊「好剪才」髮型師Ella就指出容易破壞髮型、髮絲光澤質感的3大「亂髮因子」， 並提供對應小秘訣，讓你出門在外也能保持完美髮型不傷髮。

1.日曬水分流失：加強保濕

健康髮絲之所以摸起來柔順有彈性，是因為髮絲裡富含水分，而日曬容易讓髮絲水分流失。因此，若遇到太陽天，記得為頭髮表層噴上或塗抹護髮型保養品，加強髮絲保濕程度，避免因日曬過度水分流光。

2.風吹糾結：避免直接扯開打結

遇到風勢較大的日子，或是常以機車代步的人會發現，風吹過後的髮絲難免會打結，而許多女生習慣直接用手將打結撥開，Ella表示這個動作可是大大NG！因打結後被外力扯開的髮絲會受損、形成分岔，導致整理起來更為困難，最好的方式是在髮絲打結處，噴上或塗抹護髮型保養品來幫助輕輕梳開。

3.潮濕毛躁感：避免陰乾

被雨淋過的髮絲，務必要用吹風機吹乾。自然陰乾的頭髮因為毛鱗片並不能正常閉合，會讓頭髮看起來毛躁，也更容易受到傷害，建議在辦公室準備一個隨身吹風機，如果不小心淋雨了，最好趕緊吹乾頭髮，也能避免因頭皮潮濕悶出異味。

▲▼髮型師指出3大「亂髮因子」。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲好剪才 風和日暖香氛護髮噴霧，50ml，NT$650。

富含蜂蜜、葡萄酒萃取、維他命E能延長髮絲保濕、常保光澤，同時有效撫平毛躁；同時以植物精油複方帶出果香、花香、木質調的前中後味，一瓶擁有「護理」與「香氛」雙重功效，可使髮絲立即柔亮光澤、散發清新香氣。

▲▼髮型師指出3大「亂髮因子」。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

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富含大量營養的紅石榴籽油、沙薑成份，一噴即可使髮絲重現滑順觸感、綻放光澤，且能對抗熱工具傷害，並形成UV防護層，抵禦紫外線傷害，輕盈噴霧質地，適合外出前快速為秀髮補充營養並防曬。

▲▼髮型師指出3大「亂髮因子」。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲歐舒丹 果香櫻花噴霧，50ml，NT$700。

蘊含來自普羅旺斯呂貝宏地區的櫻花花露及櫻桃萃取，可隨時噴灑於身體肌膚或髮絲，帶來保濕潤澤及舒緩鎮定作用，同時散發清甜櫻花香氣。

▲▼髮型師指出3大「亂髮因子」。（圖／品牌提供）

▲Rene Furterer ABSOLUE胺基酸杺生修護乳，100ml，NT$1,800。

添加獨家植物性角蛋白配方、大豆脂質複合物、亞麻薺油、芝麻油，可迅速深入髮芯快速修護，提高頭髮防護力，滋養防護秀髮，幫助抵禦紫外線與外在環境傷害。

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關鍵字：

保養, 護理, 頭髮, 髮絲, 髮質, 髮型, 髮型師, 造型師, 秘訣

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