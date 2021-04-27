髮型師曝破壞髮型的「3大亂髮因子」　打結用手扯開超NG！

▲髮型師指出3大因素容易使髮絲糾結毛躁，破壞完美髮型。（圖／翻攝IG@ momo__gram25、品牌提供）

記者張毓容／綜合報導

對愛美的女生來說，髮型跟妝容一樣重要，好的髮型能瞬間為穿搭、妝容加分，但你是不是也有這種經驗？有時候早上辛苦精心造型好的髮型，出門沒多久就開始打結亂翹、乾燥沒光澤，變成一頭亂髮，甚至出現頭氣味。人氣髮廊「好剪才」髮型師Ella就指出容易破壞髮型、髮絲光澤質感的3大「亂髮因子」， 並提供對應小秘訣，讓你出門在外也能保持完美髮型不傷髮。

1.日曬水分流失：加強保濕

健康髮絲之所以摸起來柔順有彈性，是因為髮絲裡富含水分，而日曬容易讓髮絲水分流失。因此，若遇到太陽天，記得為頭髮表層噴上或塗抹護髮型保養品，加強髮絲保濕程度，避免因日曬過度水分流光。

2.風吹糾結：避免直接扯開打結



遇到風勢較大的日子，或是常以機車代步的人會發現，風吹過後的髮絲難免會打結，而許多女生習慣直接用手將打結撥開，Ella表示這個動作可是大大NG！因打結後被外力扯開的髮絲會受損、形成分岔，導致整理起來更為困難，最好的方式是在髮絲打結處，噴上或塗抹護髮型保養品來幫助輕輕梳開。

3.潮濕毛躁感：避免陰乾



被雨淋過的髮絲，務必要用吹風機吹乾。自然陰乾的頭髮因為毛鱗片並不能正常閉合，會讓頭髮看起來毛躁，也更容易受到傷害，建議在辦公室準備一個隨身吹風機，如果不小心淋雨了，最好趕緊吹乾頭髮，也能避免因頭皮潮濕悶出異味。

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