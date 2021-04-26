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香奈兒星綻唇膏美爆！水潤唇膏必收，飽和色澤一抹唇紋不見

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▲▼ 水潤唇膏盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲最新春夏唇膏不僅比水潤也比外型。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

今年春夏的唇膏水潤繽紛，飽和色彩一抹包覆唇瓣，打造豐潤水光。唇膏除了功能強，外型也美到沒話說，香奈兒的透明口紅蓋好精緻，資生堂的渲染感蜜光圈唇膏和IPSA蘇打色唇膏，更讓人一眼就愛上。

▲▼水潤唇膏。（圖／品牌提供）

▲▼ 水潤唇膏盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲CHANEL COCO 星綻唇膏，1,350元。

香奈兒推出全新COCO星綻唇膏，透明口紅蓋設計完美綻放飽滿唇彩光澤，大膽而鮮豔。一次推出20款全新色選，質地滑順舒適，顯色適中不過量。只需一抹就能完美包覆唇瓣，展現飽和晶潤色彩。

▲IPSA 活現誘色唇膏LE，950元。

以冰淇淋蘇打為概念的活現誘色唇膏限量版，特殊雙層夾心設計，外層奶甜潤色如同冰淇淋，內層如蘇打飲般沁涼修護，輕抹打造透光美唇。透光裸唇效果精選具有高度透明感顏色，並添加光顯色珠光，不僅能改善唇部暗沉更能提升紅潤；奶甜色系則使用高顯色色材並結合修護夾心，中和後創造出清透的低飽和色澤。

▲▼水潤唇膏盤點。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 心機星魅蜜光圈唇膏 氣泡特調限定版，全6色，980元。

氣泡特調限定版以熱帶水果為靈感發想，注入擁有獨家 高純度保濕美容油，並打造出純淨色調層和絢麗氣泡層，將兩者完美比例混搭，同時滋潤柔軟雙唇、更一抹清涼、完美服貼。

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關鍵字：

春夏, 唇彩, 唇膏, 水潤

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