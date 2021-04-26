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奧斯卡紅毯／準影后比演技還要比馬甲線！　穿金禮服搶小金人

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▲▼奧斯卡紅毯金色服裝 。（圖／路透社）

▲以《花漾女子》首度提名最佳女主角凱莉穆利根穿Valentino金色中空裝亮相。（圖／路透社）
 

記者陳雅韻／綜合報導

第93屆奧斯卡金像獎（93rd Academy Awards）今登場，是從去年疫情爆發後，首場巨星雲集的大型頒獎典禮，走紅毯的巨星們無不感到興奮，特別是入圍者從禮服顯露拿獎的渴望，角逐影后寶座的凱莉穆利根（Carey Mulligan）、安德拉戴（Andra Day），以及入圍最佳男配角的小萊斯利歐登（Leslie Odom, Jr）都穿金色禮服亮相，奪小金人的企圖心不言可喻。

▲▼奧斯卡紅毯金色服裝 。（圖／路透社）

▲角逐影后寶座的安德拉戴穿Vera Wang禮服展露好身材。（圖／路透社）
 

以《花漾女子》入圍最佳女主角的凱莉穆利根，穿上兩截式Valentino金色高級訂製服，不過大蓬裙採高腰設計，想炫緊實腹部的效果，遠不如競爭對手安德拉戴所穿的Vera Wang腰部挖空又開高衩的金色禮服，她勤練的馬甲線一覽無遺；另一位角逐影后寶座的凡妮莎科比(Vanessa Kirby)，選穿Gucci粉色深V禮服，同樣在腹部挖空，小規模炫腹。

▲▼奧斯卡紅毯金色服裝 。（圖／路透社）

▲入圍最佳女主角的凡妮莎科比一襲低胸粉色Gucci禮服小露腹部。（圖／路透社）

奧斯卡紅毯上男星也勇於挑戰各種亮眼正裝，以《邁阿密的一夜》入圍最佳男配角的小萊斯利歐登，從襯衫、領帶到西裝全是閃亮亮的金色，出自布萊德彼特代言的義大利品牌Brioni，同時搭配卡地亞（Cartier）美洲豹頭戒指，霸氣極了。

▲▼奧斯卡紅毯金色服裝 。（圖／路透社）

▲入圍最佳男配角的小萊斯利歐登一身金色西裝出自義大利品牌Brioni搭配卡地亞美洲豹頭戒指。（圖／路透社）

關鍵字：

奧斯卡, 凱莉穆利根, Carey Mulligan, 安德拉戴, Andra Day, 小萊斯利歐登, Valentino, Vera Wang, Gucci

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