奧斯卡紅毯／國民阿嬤尹汝貞穿「舊服」依然知性優雅　笑起來太可愛

記者王則絲／外電報導

第93屆奧斯卡金像獎於台灣時間今日一早正式揭幕，韓國「國民阿嬤」尹汝貞憑藉電影《夢想之地》，以73歲之姿入圍最佳女配角，一身素雅裙裝現身紅毯，雖為2017年的「舊服」，依然知性且優雅，笑起來則是一貫的溫暖、可愛，而同劇男主角史蒂芬元亦以最佳男主角入圍，女主角韓藝璃雖沒有入圍但也到場參加典禮。

▲尹汝貞入圍第93屆奧斯卡金像獎最佳女配角。（圖／達志影像）



甫才奪下英國電影學院獎（BAFTA）最佳女配角獎的尹汝貞，更入圍了本屆奧斯卡金像獎，成為首位獲得奧斯卡提名的韓國女演員，並親赴美國參加頒獎典禮，相當被看好。

▲尹汝貞穿著MARMAR HALIM的2017舊款式登上奧斯卡紅毯。（圖／達志影像）



尹汝貞穿著一襲海軍藍色壓紋長禮服踏上奧斯卡紅毯，來自MARMAR HALIM 2017秋冬的款式，雖然是舊服，但是簡約俐落的剪裁依然襯托出尹汝貞的優雅與知性，素雅的造型也顯得特別親切，笑起來讓人感覺非常溫暖、可愛，不過有些網友表示感到小小失望：「以為尹汝貞的奧斯卡紅毯會更驚人」、「參加BAFTA那套好像更好看。」

▲《夢想之地》男主角史蒂芬元穿著GUCCI西裝帥氣登紅毯。（圖／達志影像）



《夢想之地》入圍本屆奧斯卡六大獎項，入圍最佳男主角的韓裔演員史蒂芬元（Steven Yeun）今日也來到典禮現場，穿著黑色GUCCI西裝帥氣登場；飾演女主角的韓藝璃雖然沒有入圍，但也到場支持，身上Louis Vuitton的大紅色斜肩釦削肩禮服很搶眼，以鮮紅唇妝與之搭配，映襯出亞洲女性的氣質。

▲《夢想之地》女主角韓藝璃也到場參加典禮。（圖／達志影像）



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