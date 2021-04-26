奧斯卡紅毯／「小丑女」齊瀏海變路人！「蜘蛛女」胸下挖空搶最美

▲第93屆奧斯卡金像獎於台灣時間26日上午8點舉行，紅毯眾星雲集 。（圖／AP）

記者鮑璿安／外電報導

第93屆奧斯卡金像獎於台灣時間26日上午8點舉行，眾星步上紅毯讓粉絲相當期待，比美環節更不能少，其中「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）以一身香奈兒（CHANEL）碎花連衣裙搭配齊瀏海造型，展現小女人氣息；相較之下，紅毯常勝軍「蜘蛛女」Zendaya（贊達亞）以胸下全挖空的黃色禮服吸睛，果真搶走全場目光。

▲瑪格羅比以甜美的香奈兒碎花裙步上紅毯，齊瀏海造型差點認不出 。（圖／AP）

瑪格羅比參與製作花漾女子 （Promising Young Woman）入圍最佳影片，她以甜美的香奈兒碎花裙步上紅毯，少有的齊瀏海與低馬尾髮型，雖然露出精緻臉蛋，但過往傲人殺氣不見，稍顯沒有精神。而吊帶裙裝運用緊身剪裁遊走身軀，遍佈的亮銀色碎花細節巧妙增添奢華感，並以微微露背剪裁，使得瑪格羅比彰顯美背線條，尺度拿捏得宜，氣質之餘十分中規中矩。

▲Zendaya以代言人之姿身穿VALENTINO訂製黃色禮服出席 。（圖／AP）

本次奧斯卡紅毯亮點少不了Zendaya，她以代言人之姿身穿VALENTINO訂製黃色禮服出席，不改狂野捲髮展現個人特質，加上紅毯少有的亮黃色元素，順勢搶走風采。Zendaya以健康緊實的體態演繹飄逸裙裝，最搶眼的中空細節，在胸下挖空巧妙流露川字腹肌，隨著裙襬飄舞仿佛花朵盛開，率性之餘很有仙氣。

▲瑪格羅比過往造型反而更出色。（圖／AP）

相較之下，瑪格羅比該套造型就略顯失色，對比去年（2020年）1月金球獎頒獎典禮，瑪格羅比同樣以香奈兒抹胸高級訂製服亮相，但不見齊瀏海遮蓋臉蛋，顯得大方許多，且捨棄裙裝造型改穿俐落褲裝登場，相當耳目一新，至今都令人印象深刻。

►奧斯卡紅毯／準影后比演技還要比馬甲線！ 穿金禮服搶小金人

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！