奧斯卡紅毯／亞曼達席菲德露半球美胸　對決小11歲仙氣女星

▲角逐奧斯卡最佳女配角的亞曼達席菲德一襲Armani Privé紅色禮服，被評為紅毯最美。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

今登場的奧斯卡頒獎典禮紅毯上，以電影《曼克》角逐最佳女配角的35歲亞曼達席菲德（Amanda Seyfried），穿著紅色深V的Armani Privé紅色禮服亮相，不僅顏色吸睛，還大膽露半球，被評為紅毯最美；與她競爭同獎項的24歲女星瑪莉亞巴卡洛瓦（Maria Bakalova），同樣選深V禮服，但有別於她的成熟女人味，LV（Louis Vuitton，路易威登）蓬裙設計顯得仙氣飄飄。

▲禮服已夠搶眼，亞曼達席菲德搭配簡單的Forevermark鑽石耳環。（圖／路透社）



亞曼達席菲德有好萊塢王牌造型師Elizabeth Stewart撐腰，常是紅毯常勝軍，此次奧斯卡頒獎典禮也不例外，她以Armani Privé大器而性感的紅色禮服，搭配Forevermark簡潔的鑽石耳環與手鍊，讓她成功贏得目光；有別於亞曼達席菲德的成熟韻味，瑪莉亞巴卡洛瓦則以LV深V紗裙禮服，配上英國珠寶品牌MOUSSAIEFF（慕莎伊芙）鑲嵌 4.24 克拉頂級粉鑽與鑲嵌 31.24 克拉白鑽的耳環、8.22克拉鑽戒，以及75.84 克拉、顏色D、淨度IF鑽石項鍊，流露年輕氣息。

▲入圍最佳女配角的瑪莉亞巴卡洛瓦穿LV深V禮服，仙氣飄飄。（圖／路透社）





▲瑪莉亞巴卡洛瓦佩戴英國珠寶品牌MOUSSAIEFF 75.84 克拉顏色D、淨度IF 純淨無瑕鑽石項鍊（左），以及鑲4.24 克拉粉鑽與31.24 克拉白鑽耳環。（圖／ MOUSSAIEFF提供）

54歲奧斯卡影后荷莉貝瑞（Halle Berry）也走上本屆奧斯卡紅毯，在鏡頭前不停擺動所穿的Dolce & Gabbana紫色禮服，製造浪漫飄逸的效果，禮服同樣採低胸設計，她自信駕馭，證明薑是老的辣，身材臉蛋依然保養得宜。

▲54歲奧斯卡影后荷莉貝瑞寶刀未老，在紅毯上擺動Dolce & Gabbana禮服。（圖／路透社）



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