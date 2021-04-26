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奧斯卡紅毯／趙婷素顏穿愛馬仕、腳踩白球鞋！奪獎用「三字經」展真性情

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記者王則絲／外電報導

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於台灣時間今早舉行，才剛揭曉最佳女配角由韓國演員尹汝貞拿下，馬上又迎來亞裔入圍者的好消息！本屆最佳導演獎由《遊牧人生》趙婷奪得，趙婷身穿愛馬仕秋冬新裝端莊典雅，但腳下卻踩著白球鞋，並幾乎素顏走上紅毯，更在得獎感言中說出「三字經」，盡顯自然率真的性格。

▲趙婷。（圖／達志影像／美聯社）

▲趙婷以《遊牧人生》奪下本屆奧斯卡最佳導演獎。（圖／達志影像／美聯社）

趙婷執導《遊牧人生》在奧斯卡前早已橫掃多項大獎，包括金球獎、美國獨立精神獎、廣播影評人獎⋯⋯因此呼聲本就相當高，結果也不讓人失望，無懸念奪下本屆最佳導演獎，成為獲得該獎項的「首位亞裔女性」。

▲趙婷。（圖／達志影像／美聯社）

▲趙婷穿著愛馬仕裙裝，搭配白球鞋、近乎素顏踩上紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

趙婷穿著愛馬仕2021秋冬新裝走上本屆奧斯卡紅毯，簡約設計的米杏色連身裙端莊優雅，蘊含與電影的聯想巧思，有著旅行的概念，不過高貴的服裝下，趙婷卻踩著休閒的運動風小白鞋，加上近乎素顏上陣，在一眾華麗造型的紅毯上顯得極為反差，展現自然、率真的性格。

在得獎感言中，趙婷引用小時候習得的《三字經》「人之初，性本善」，來表示：「把這個獎獻給所有在艱難環境中，能堅守內心善意，並相信他人善意的人。」獨樹一格的真性情，讓趙婷在奧斯卡典禮上格外搶眼，成為本屆最大焦點之一。

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關鍵字：

趙婷, 遊牧人生, 奧斯卡, 第93屆奧斯卡, 最佳導演獎, 愛馬仕, 三字經

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