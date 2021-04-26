小熊維尼爆紅迷因變T恤！皺眉不悅神還原　網：「表情好笑必須收」

編輯／Emily 圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp、usagi-online.com

迪士尼的小熊維尼平常給人可愛呆萌的印象，但有時候也會被惡搞，做成讓人發笑的特殊模樣。日本迪士尼官方商店最近就把網路上爆紅的小熊維尼meme迷因梗圖「維尼：我看了三小」重新繪製，做成衣服、包包等一系列周邊，馬上引起網友們熱烈討論。

▲小熊維尼皺眉閱讀的圖成為網路上爆紅迷因。（圖／翻攝自imgflip.com）



小熊維尼的爆紅梗圖相信很多人在網路上都看過，小熊維尼難得一本正經，手上拿著一張紙，表情微微皺眉、面露不悅，整張圖就像在說：「我到底看了什麼？」因為很讓人產生共鳴，所以在網路瘋傳，遇到類似情境時，就會想傳一張維尼圖支援。

▲卡娜赫拉的迪士尼聯名Line貼圖中就有皺眉維尼。（圖／翻攝自store.line.me）



日本迪士尼官方商店推出的「小熊維尼梗圖周邊」，是使用知名插畫家卡娜赫拉重新繪製的版本，這款圖最早是出現在卡娜赫拉與迪士尼聯名的Line貼圖系列中，他把維尼的表情神韻完美捕捉，但簡化成Q版插畫，整個可愛度大增。而現在被做成短袖T恤、帽T，讓人超想穿，每一款都有白、黑、灰三色。



除了衣服系列，還有推出兩款帆布袋和馬克杯，厭世上班族看了很想帶去上班，用維尼的臉表達自己的心情。很多網友看到這系列商品都表示：「超想買」、「表情太好笑！」、「最愛梗圖一定要擁有！」

喜歡卡通人物服裝的話，日本居家服飾品牌gelato pique則是與史努比Snoopy合作，推出一系列聯名服飾和雜貨，還特別找來以日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅的演員赤楚衛二代言，穿上印了史努比與查理布朗印花的夏季家居服，看起來清涼又可愛，男生、女生都可以穿。

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