蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰拼了

記者鮑璿安／台北報導

蔡依林Jolin從21日起舉行「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」，還驚喜公開新曲《Stars Align》MV，短短4分鐘不到的片段中，蔡依林一口氣換上8套絕美造型，不僅換上火辣的FENDI黃色泳裝出鏡，還以Versace 2021春夏吊帶裝大秀豐滿身材，讓人眼前一亮。

蔡依林新歌《Stars Align》MV 中多套造型引起熱議，先以女神霸氣形象演繹FENDI Vertigo系列還未上市的新裝，黃色泳裝搭配FF logo 透視設計洋裝，系列與紐約視覺藝術家 Sarah Coleman聯手打造，呈現出1970年的迷幻風格，加以鮮明Logo修飾，使得蔡依林豐滿上圍若隱若現，加碼中空緊實馬甲線與一雙大長腿，身材毫無死角，舉手投足電翻粉絲。

蔡依林另也換上Versace 2021春夏系列中的一套水藍色吊帶裙，彰顯傲人的鎖骨線條，且胸上與裙間佈滿了立體海星等水下生物；蔡依林以前凸後翹的身材呈現出靈動的細節，搭配高開衩裙裝秀出纖長美腿，最後腳踩Jimmy choo高跟鞋收尾，女王氣勢依舊。

同樣來自Versace春夏，蔡依林穿著鮮明綠紅條紋西裝大跳熱舞，同時腹部以綁帶元素纏繞，女神級長腿大放送，實在讓人看得過癮，引發網友驚呼：「蔡依林女神無誤」、「每套都寫蔡依林的名字」、「根本變裝秀。」