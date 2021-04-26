孫芸芸曬美背帶貨「珍奶包」　女兒撞同款大秀逆天美腿沒在輸

記者王則絲／台北報導

名媛孫芸芸近日於IG上貼出一組火辣美背照，削肩連身裙背後整片挖空，而耍辣同時不忘帶貨，孫芸芸手中拎的可是GUCCI最新推出的「珍奶包」，珍奶色調的1955馬銜鍊手提包瞬間燒到一票粉絲。孫芸芸女兒廖思惟（Trinty）美貌與時尚品味皆遺傳媽媽，最近Po出的野餐照中也被發現與媽媽撞包了，用一雙筆直的美腿來加持，一點也沒輸。

▲孫芸芸帶貨最新GUUCI「珍奶包」。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）



隨著天氣慢慢轉熱，只見孫芸芸已迅速換上了露背洋裝，看起來非常清涼，配上一副大墨鏡、頭巾，一身復古元素裝扮擺拍，手上的「奶茶包」並沒有被美背搶走焦點，此為GUCCI以台灣著名的「珍珠奶茶」為發想，替熱賣的1955 Horsebit馬銜鍊系列包款換上的全新顏色，少女們最無法抵抗的珍奶色就此誕生，除了孫芸芸手上的手提包，同色調還有大、小肩背包款式。

▲孫芸芸一身露背洋裝相當清涼，耍辣不忘帶貨。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）



今年42歲的孫芸芸，日前才因為一張逆齡照與女兒極為神似而引發話題，轉眼間大女兒廖思惟也已21歲，不只是顏值，連時尚基因也都完美遺傳媽媽。

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▲孫芸芸女兒廖思惟（右）背上與媽媽同款的PRADA托特包。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun、＠trinityliao）



在廖思惟近日貼出的野餐照中，被發現使用的黑色托特包，與孫芸芸先前曾背過的PRADA托特包相同，也許正是與媽媽共用的手袋，此款托特包出鏡率相當高，不只一、兩次出現在廖思惟的IG貼文中，每每都能看見她曬包又曬腿，一雙筆直纖細的美腿超逆天，雖然與第一名媛媽媽撞包，卻也一點都沒輸。

▲廖思惟曬包也曬美腿，一點也不輸媽媽孫芸芸。（圖／翻攝自IG@trinityliao）



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