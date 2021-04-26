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奧斯卡妝髮／女星「一色到底」有默契　荷莉貝瑞「紫唇」超搶鏡

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▲▼奧斯卡美妝／女星「一色到底」有默契 。（圖／路透社）

▲荷莉貝瑞一身紫色，讓人印象深刻。（圖／路透社）

記者曾怡嘉／綜合報導

女星紅毯爭艷，穿戴妝髮皆是學問，為避免被比下去，她們各有一套穿搭哲學。第93屆奧斯卡金像獎紅毯有3位女星不約而同用「顏色」貫穿全場，亞曼達菲德的紅、荷莉貝瑞的紫、凱莉穆利根的金，你愛哪一色呢？

▲▼奧斯卡美妝／女星「一色到底」有默契 。（圖／路透社）

▲深色紅唇更顯亞曼達的優雅氣質。（圖／路透社）

紅毯常勝軍亞曼達席菲德（Amanda Seyfried）今以一襲Armani Privé高級性感的紅色禮服走上紅毯，微露酥胸頗有女王氣勢，為了搭配紅色禮服，唇膏選擇深一度的紅色來襯托層次感，搭配復古優雅的低髮髻，8：2分線加上微微的前髮弧度，把臉型修飾得更為完美

▲▼奧斯卡美妝／女星「一色到底」有默契 。（圖／AP）

▲紫色唇色其實很挑膚色。（圖／AP）

此次擔任頒獎人的荷莉貝瑞（Halle Berry），紅毯服裝可說是仙氣飄飄，一身Dolce & Gabbana紫色雪紡讓人印象深刻，搭上和禮服同色系的紫色唇膏，完美呼應。俏麗短髮搭上眉上瀏海，看起來超青春洋溢。

▲▼奧斯卡美妝／女星「一色到底」有默契 。（圖／AP）

▲▼奧斯卡美妝／女星「一色到底」有默契 。（圖／路透社）

▲咖啡金做出立體眼窩，整個人更顯精神。（上圖／AP、下圖／路透社）

角逐影后寶座的女星凱莉穆利根（Carey Mulligan），選擇金色Valentino中空禮服現身，華麗大裙襬超有氣場，或許不想要妝髮太搶戲，她的盤髮表現中規中矩，眼妝選擇咖啡金和服裝相呼應，玫瑰粉唇襯托好氣色。

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關鍵字：

奧斯卡, 女星, 妝髮, 紅毯

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