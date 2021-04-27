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「名牌包背後的生活，我假裝不起」　《理智派》秦嵐扎心金句，打醒30+女人

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▲理智派生活金句 。（圖／翻攝微博）

編輯 / Jhen　圖 / 翻攝微博@理智派生活

高甜「姐弟戀」陸劇《理智派生活》，由《延禧攻略》中的白月光「富察皇后」秦嵐、中國版《流星花園》「道明寺」王鶴棣攜手合作，秦嵐演出30後女人，在職場與情場的「不委屈、不將就」，理性女子搭配年下暖男的可愛組合，引發超高討論，關於30後都市女子，劇中也連發扎心金句發人省思。
 

「30+的女人，不會把自己寄託在別人的保證上。」

「 一個名牌包，我努力可以負擔得起，但是名牌包背後的生活，我假裝不起。」

▲理智派生活金句 。（圖／翻攝微博）

▲理智派生活金句 。（圖／翻攝微博）

「如果一個男人只是為了找我降低他的生活成本，我嫁他幹嘛？」

「老公靠譜，是愛情的結晶，老公不靠譜，就是愛情的結石。」

「上半場是激情，下半場是親情，中間穿插的是婚外情。」

▲理智派生活金句 。（圖／翻攝微博）

「女孩子談戀愛，這個時候不做作，什麼時候做作啊？」

「愛情就是荷爾蒙加多巴胺，婚姻跟愛情一樣，無非就是一場博奕遊戲。」

「命運中的饋贈都是暗中標好了價碼，免費的午餐不好吃的。」

「每個人的生活就像鴨子游水。別人只看到水面悠閒的樣子，沒人知道水下的雙腳有多拚命。」

▲理智派生活金句 。（圖／翻攝微博）

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關鍵字：

秦嵐, 女星, 王鶴棣, 理智派生活, 金句, 扎心語錄

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