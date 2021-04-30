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5款小物輕鬆打造「韓劇女主角」的家　迷你桌、投影機必須先擁有

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@roomnhome、@jsh806n

想要布置家裡卻沒有頭緒，就會想滑滑IG尋找靈感，很多韓國歐膩都會把家裡裝飾成質感清新風，看了讓人非常嚮往。想要打造同款房間，但不知道如何下手，這裡就幫你整理出5樣必備的居家小物，只要有了它們，就能輕鬆布置成韓系風格。

▲韓系居家小物。（圖／翻攝自IG@roomnhome）

1.迷你小桌

在看韓劇或韓綜的時候，會發現韓國人有席地而坐的習慣，經常在地上擺張小桌子，坐在那裡用電腦、吃東西…。當你居住空間比較狹小時，就很適合添購這款小家具，它不佔空間又能隨意移動，還有各種可愛的造型可以選，擺出來馬上讓房間變得很韓系。

2.造型鏡子

韓國先前很流行各種特殊造型的鏡子，像不規則形狀或有造型邊框的款式都很吸引人。對女孩來說，鏡子是家中的必需品，既然要擺就挑選一款有設計感的吧！放在家中能增添氣氛，也能對鏡拍出美美自拍。

3.小型投影機

逛一逛韓國居家布置相關的IG帳號，會發現很多人會在房間的白牆打上投影，用來追劇就有瞬間置身電影院的感覺，房間整個夢幻度大增。購入一台小投影機，就能把影片投影到床邊或是櫃子旁的牆，完美利用到房裡的每一處。

4.成套寢具

想要提升房間的質感，可以從寢具下手，比起亂搭配不同的枕頭套、床罩、被套，不如換成真正好看的「成套寢具」，可以選擇白、粉紅、淺藍等清新色系，配上鄉村風小花、格紋等花色，就能讓房間充滿少女感，彷彿變成韓劇女主角的家。

5.地毯

在地板鋪上地毯，就能讓房間的氛圍改變，可以挑選小尺寸或是特殊形狀的款式，擺起來能有裝飾作用，讓房裡的空間更加分明。

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關鍵字：

韓系, 居家, 裝潢, 布置, 小物, 家具

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