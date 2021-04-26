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染髮人救星！網推染後「去黃神器」，用了再也回不去

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▲▼護色產品 。（圖/翻攝自IG、品牌提供）

▲染後持色要做好，否則染得再美都沒用。（圖／翻攝自IG/ponymakeup、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

不少女生喜歡變換髮色，但是染後美麗髮色卻無法在頭髮上久留，褪色後除了髮色改變，髮質看起來更像一頭枯黃稻草，想要染後依然持色光澤，必須選擇適合的護色髮品，一舉改善毛躁、褪黃、髮質乾燥等問題。

▲▼護色髮品。（圖／品牌提供）

▲巴黎萊雅 鎖色護髮精油，100ml，660元。

鎖色、補色、亮澤三效合一，鎖色科技能覆蓋頭髮受損表層，防止髮內色素流失，內含紅球藻補色因子，能幫助延緩頭髮褪色，北非雪松精油萃取，對抗毛躁，使染後秀髮加倍亮澤。

▲▼護色髮品。（圖／品牌提供）

▲阿葵亞 瞬耀護色洗潤組贈頭皮刷（洗髮保濕款600ml +潤髮600ml），470元。

專為染後受損髮質補充修護因子與水分，並經實驗證實，清洗41次髮色依舊光采動人。更添加檜木精萃可高效淨化頭皮，讓髮根立體豐盈，不易扁塌毛躁。

▲▼護色髮品。（圖／品牌提供）

▲Christophe Robin 抗氧化護色髮膜，250ml，1,360元。

含卡姆果抗氧化維他命複方，能呵護各種染後髮色及髮幹，高濃度的澳洲堅果油，幫助重建髮芯、深入修護染後髮絲；弱酸性pH值能撫平毛鱗片恢復整齊排列；同時將染料鎖住避免脫色。

▲▼護色髮品。（圖／品牌提供）

▲萊法耶 金縷梅鎖色髮浴，200ml，1,380元。

添加持久鎖色的金縷梅萃取精華，修護染後髮絲及髮色，使頭髮持續綻放光采，強化髮絲防禦力，免於外在環境傷害，增長髮色保鮮期。

▲▼護色髮品。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 護色亮澤鎖色精華，100ml，1,200元。

來自關華豆、綠茶萃取物、冬青樹及肉桂皮油，可撫平毛麟片幫助鎖住髮色，並且對抗紫外線中的破壞因子，防止髮色因陽光照射而褪色。

關鍵字：

染髮, 持色

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