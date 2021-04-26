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奧斯卡珠寶／卡地亞鑽鍊才不無聊！　女星故意反戴、美背襯巨鑽

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▲▼ 奧斯卡女星珠寶 。（圖／路透社）

▲凡妮莎科比戴卡地亞鑲嵌1,112顆共重27.45克拉鑽石項鍊，看似簡潔其實玄機藏在後面。（圖／路透社）
 

記者陳雅韻／台北報導

回顧甫落幕的第93屆奧斯卡頒獎典禮，紅毯上女明星們穿搭走安全牌，一面倒將視覺焦點留給禮服，珠寶成為畫龍點睛的配飾而不過度張揚，幾乎都只戴垂墜式耳環、寬版手環或大克拉數的戒指，少了多彩的大件項鍊。角逐最佳女主角獎的凡妮莎科比（Vanessa Kirby）是少數戴項鍊登場的女星，但此款卡地亞（Cartier）鑽石項鍊看起來簡潔俐落，原來玄機藏於背後，項鍊的主鑽落於她的美背，原來她發揮巧思將項鍊反戴了。

▲▼ 奧斯卡女星珠寶 。（圖／路透社）

▲凡妮莎科比轉過身露美背，即可發現原來她將卡地亞鑽石項鍊反戴了。（圖／路透社）
 

全場最敢穿的女星非「蜘蛛女」Zendaya（贊達亞）莫屬，她身穿Valentino胸下挖空的亮黃色禮服已經夠搶鏡，擔任寶格麗（BVLGARI）代言人的她戴上主石為約6克拉黃鑽的鑽石流蘇項鍊，堪稱全場最華麗之作，她同時搭配黃鑽耳環、鑽戒，可惜蓬髮把昂貴的耳環全蓋住了。

▲奧斯卡 。（圖／AP）

▲贊達亞穿黃色Valentino禮服搭配寶格麗鑲嵌黃鑽與白鑽項鍊，驚豔全場。（圖／美聯社）

▲▼ 奧斯卡女星珠寶 。（圖／公關照）

▲贊達亞佩戴寶格麗鉑金鑽石流蘇項鍊，主鑽為1顆約6克拉黃鑽。（圖／寶格麗提供，以下同）
 

其他女星則將焦點留給禮服，僅戴耳環、呼應禮服色調的戒指點綴，擔任頒獎人的金獎影后莉絲威斯朋（Reese Witherspoon）穿紅色Dior禮服，配上寶格麗瑪瑙與鑽石垂墜耳環、手鍊以及與禮服顏色相襯的紅寶石戒指；奪下本屆最佳女配角獎的南韓女星尹汝貞也採相同的穿搭法、佩戴蕭邦（Chopard）鑽石耳環、寬版手環外，同時戴上21.15克拉橢圓形藍寶石鑽石戒指，拿著獎座時格外吸睛。

▲▼ 奧斯卡女星珠寶 。（圖／公關照）

▲擔任頒獎人的莉絲威斯朋穿Dior禮服搭配寶格麗耳環、手環與紅寶石戒指。

▲▼ 奧斯卡女星珠寶 。（圖／公關照）

▲韓星尹汝貞獲得最佳女配角，穿舊禮服搭配蕭邦珠寶流露好氣質。（圖／蕭邦提供）

若是斜肩禮服又開高衩露美腿，珠寶肯定不能太繁複，最佳女主角入圍者安德拉戴與女星亞莉安娜黛博塞（Ariana Debose）深知穿搭秘訣，不約而同都選耳環與手環，安德拉戴以Tiffany黃鑽與白鑽垂墜耳環、Schlumberger ®️ Cooper鉑金鑲鑽手環搭配金色系禮服，亞莉安娜黛博塞則是海瑞威斯頓（Harry Winston）珠寶加身，展現恰到好處的紅毯造型。

▲▼ 奧斯卡女星珠寶 。（圖／路透社）

▲入圍最佳女主角的安德拉戴穿Vera Wang禮服搭Tiffany珠寶。（圖／路透社）

▲▼ 奧斯卡女星珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 奧斯卡女星珠寶 。（圖／公關照）

▲安德拉戴佩戴Tiffany方形祖母綠切割逾12克拉黃鑽耳環（左），以及Schlumberger ®️ Cooper鉑金鑲鑽手環。（圖／Tiffany提供）

▲▼ 奧斯卡女星珠寶 。（圖／公關照）

▲亞莉安娜黛博塞穿凡賽斯禮服已夠搶眼，巧搭海瑞溫斯頓鑽石耳環與戒指。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

▲▼ 奧斯卡女星珠寶 。（圖／公關照）


▲亞莉安娜黛博塞佩戴的海瑞溫斯頓Sparkling Cluster系列鑽石耳環。

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關鍵字：

奧斯卡, 卡地亞, Cartier, 寶格麗, BVLGARI, Harry Winston, 海瑞溫斯頓, Tiffany

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