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IKEA敦北熄燈日人潮稀落　懷舊民眾佔一半「來說再見」

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▲IKEA敦北熄燈 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA敦北熄燈日人潮未現。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

IKEA在台灣最老的門店「敦北店」今（4／26）將於下午6點正式熄燈，上月消息曝光後，隔天下午賣場出現滿滿人潮，即便是上班日，也出現結帳隊伍尾段看不到結帳台的盛況，今晚上6點敦北店將舉行降旗儀式，宣告正式熄燈，下午來訪民眾稀落，幾乎有一半民眾沒買東西，40歲吳小姐表示：「當初剛生小孩在這裏買小孩的東西，現在孩子都上大學離家了，想來看一看，跟它說再見。」

開幕至今已經23年的IKEA敦北店，正式邁向熄燈日，營業期間乘載許多民眾成長、青春回憶，一年有破200萬人次的消費者進場，在3月公開將閉店的消息後並舉行出清特賣，期間吸引許多民眾來懷念與搶購一波，首2周來訪消費者明顯增多，之後隨著貨品減少，人潮也逐漸平靜。

▲IKEA敦北熄燈 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA敦北熄燈 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA敦北熄燈 。（圖／記者蔡惠如攝）

4／26閉店當天下午，因IKEA餐廳已經停止營業，加上多數商品已經出清，且銷售商品多數已移至內湖店，敦北店產品品項僅剩下不到5成，店內出現大片空曠空間，且多數展示品也已撤除，僅剩下照片展示，連原味冰淇淋也已賣光，可容納5000人左右的賣場內，僅有稀稀落落的顧客。

▲IKEA敦北熄燈 。（圖／記者蔡惠如攝）

有超過一半的顧客手上都沒預購買的商品，僅在場內慢慢閒逛，懷舊目的居多，民眾吳小姐感慨的說：「從懷孕時就來添購小孩用品，小孩都大了離家讀書，聽敦北要熄燈就來逛一下，感覺又回到青春的時候，內湖雖然比較新，但找不回這種感受了。」住在附近的陳伯伯表示：「每週都會來這裡吃飯，想到之後沒有了，有點捨不得。」

▲IKEA敦北熄燈 。（圖／記者蔡惠如攝）

IKEA敦北店於4／26下午5時結束營業，接手「台北市區門店」的IKEA內湖店即將在4／28開幕，總面積超過2600坪，比敦北店大上一倍，賣場內部除了有寬廣的走廊與購物空間，連餐廳也多了1倍的座位，內湖店開幕期間將會提供接駁車服務，在營業時間內約每15分鐘來回敦北店與內湖店載客。

►【IKEA敦北熄燈】伴台23年　賣出的鯊鯊能「坐滿小巨蛋」數量超驚人

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關鍵字：

IKEA, IKEA敦北店, 敦北店, IKEA內湖, 內湖, 收攤, 出清

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