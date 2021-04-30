日本「食物系美甲」Q到吃手手！五彩水果糖、鮭魚握壽司看了流口水

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@nail_yuuuu

對食物造型沒有抵抗力的女孩們注意了！日本最近有一位美甲師IG@nail_yuuuu擅長製作「食物系美甲」，他把日本知名的鐵盒水果糖、森永牛奶糖等眾多零食製作成凝膠甲片，逼真造型放到手上讓人看了忍不住流口水，每一款圖案都可愛到不行。

IG@nail_yuuuu的指甲彩繪作品常以食物為靈感，其中一款就選擇了日本知名的鐵盒水果糖，把裡面五顏六色的水果口味硬糖造型神還原，做成美甲片貼在手上，彷彿十根手指頭都變成糖果，忍不住想舔舔看。

其他糖果類作品還有日本的森永牛奶糖，黏上立體小牛奶糖方塊的款式，搭配白和棕暈染在一起的圖案，真的很有牛奶糖的感覺，光用看的就能想起甜甜好滋味。另一款是M&M巧克力，鮮豔的糖衣與巧克力色搭在一起活潑俏皮，其中一款圖案看起來就像巧克力被咬了一口。

不只甜食，也有鹹食造型，像「鮭魚握壽司」系列就超級Q，把立體的鮭魚片放上指甲就算了，還有直接以橘色為底、配上白色線條的圖案，沒想到鮭魚紋路做成指彩也能這麼質感。另一款是荷包蛋系列，有透明、白、邊緣焦黑這幾種不同階段的荷包蛋，放在指甲上也太萌了，吃貨們看了完全無法抗拒。

除了「食物系美甲」，IG@nail_yuuuu也有製作卡通人物造型美甲，像任天堂遊戲角色瑪利歐和路易吉的款式就很可愛，選用他們的代表配色，融入瑪利歐吊帶褲、帽子，遊戲裡的星星、問號磚塊等元素，讓遊戲迷們看了好心動。

►柴柴、貓咪來比誰可愛！「狗蛋吐司」與「度假潮貓」分不出勝負

►櫻花妹風靡「愛心冰淇淋」好欠吃！ 天然紫芋色澤夢幻到融化