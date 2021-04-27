尹汝貞轉戰時尚圈？新廣告霸氣時髦造型美到不行　網：最棒模特

記者王則絲／台北報導

有「韓版梅莉史翠普」、「國民阿嬤」之稱的資深女演員尹汝貞，憑著電影《夢想之地》於昨日第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮上，抱回了最佳女配角獎的殊榮。在73歲這年成為超級巨星的尹汝貞，奪獎前接下韓國網拍APP的廣告，超時髦的造型美到不行，日後若轉戰時尚圈絕對游刃有餘，粉絲們狂讚：「最棒的模特」、「廠商賺到！」

▲尹汝貞為網拍平台拍攝最新廣告。（圖／翻攝自IG@zigzag_korea）

尹汝貞從影超過50年，在韓國當地早是家喻戶曉的影后，戲劇作品相當多，不過近年以實境節目《尹食堂》、《尹STAY》又再度翻紅，機智、幽默又率真的作風特別受人喜愛，出演新電影《夢想之地》則是將她的人生推到高峰，甫才獲得英國電影學院獎最佳女配角，又一舉奪下奧斯卡最佳女配角小金人，可說是實至名歸，全球粉絲都替她高興。

▲尹汝貞奪下第93屆奧斯卡金像獎最佳女配角。（圖／達志影像）

而在奪下奧斯卡大獎前，尹汝貞替韓國網拍平台zigzag拍攝最新廣告，罕見盛裝打扮，穿上數套優雅的黑色裙裝，並擦上鮮豔紅唇，瞬間氣場爆棚、時髦感激增，每套造型都美到不行。

▲尹汝貞於最新廣告中的時髦造型。（圖／翻攝自IG@zigzag_korea）

端莊優雅的造型下，尹汝貞不改真實本性，直接在廣告中自嘲：「我以這種角色回來了？年輕漂亮的女孩這麼多，我是不是來錯地方？」廣告以「隨心所欲的生活」為主題，特別契合尹汝貞的率真性格，其他台詞也非常有趣可愛：「穿個衣服幹嘛管別人的眼光？穿得奇怪有犯法嗎？堅持自己就好了。」、「我是個善變的人，晚上想著明天要穿這件，隔天早上又不想穿了。」幽默廣告粉絲們都相當捧場：「最棒的模特！」、「真的找對人了」、「很真實的廣告」、「廠商賺到！」

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