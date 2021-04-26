IKEA台灣最老店舖熄燈降旗　數百名員工民眾齊聚說拜拜

▲IKEA敦北店26日最後營業日，員工與民眾齊參加降旗儀式，正式宣告熄燈。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者蔡惠如／台北報導

IKEA敦北店4／26最後營業日來臨，今天營業時間也從原來10點閉店提前至下午5點，晚上近6點敦北員工在店外集合，加上前來說再見的民眾共200多人，看著在敦化北路上的IKEA旗幟緩緩降下，陪著營業23年的敦北店邁向最後一刻，場面溫馨，未來台北市門店將由內湖店接手。

台灣IKEA旗下歷史最悠久的店舖「敦北店」，今（4／26）邁向最後一天營業日，營運期間有許多家庭陪伴著該店成長，至3月起公開最後營業日後，也吸引許多民眾到訪跟它說再見，一度還出現結帳大排長龍的景象，彷彿重現23年前當時開幕的盛況。

傍晚6點左右，敦北店進行降旗儀式，所有敦北員工與前來說再見的民眾，一起向這間老店說再見，承載著20多年許多消費者成長的回憶，IKEA正式退出南京商圈。

而台北市IKEA門店將由內湖店正式接手，佔地約6000坪的內湖店，比敦北店的空間大了一倍，餐廳座位數也從200個擴大到400多個，停車位也多達540個，消費不限門檻就能免費停1小時，內湖店展間符合北部小家庭型態進行設計，預計4／28正式對外開幕。

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