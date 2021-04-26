fb ig video ETtoday search mobile

IKEA台灣最老店舖熄燈降旗　數百名員工民眾齊聚說拜拜

>

▲▼IKEA敦北店在營運23年後於今日4/26正式熄燈，在全體員工及圍觀民眾的見證下，降下IKEA店旗，正式宣告敦北店結束營業。（圖／記者湯興漢攝）

▲IKEA敦北店26日最後營業日，員工與民眾齊參加降旗儀式，正式宣告熄燈。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者蔡惠如／台北報導

IKEA敦北店4／26最後營業日來臨，今天營業時間也從原來10點閉店提前至下午5點，晚上近6點敦北員工在店外集合，加上前來說再見的民眾共200多人，看著在敦化北路上的IKEA旗幟緩緩降下，陪著營業23年的敦北店邁向最後一刻，場面溫馨，未來台北市門店將由內湖店接手。

▲▼IKEA敦北店在營運23年後於今日4/26正式熄燈，在全體員工及圍觀民眾的見證下，降下IKEA店旗，正式宣告敦北店結束營業。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼IKEA敦北店在營運23年後於今日4/26正式熄燈，在全體員工及圍觀民眾的見證下，降下IKEA店旗，正式宣告敦北店結束營業。（圖／記者湯興漢攝）

台灣IKEA旗下歷史最悠久的店舖「敦北店」，今（4／26）邁向最後一天營業日，營運期間有許多家庭陪伴著該店成長，至3月起公開最後營業日後，也吸引許多民眾到訪跟它說再見，一度還出現結帳大排長龍的景象，彷彿重現23年前當時開幕的盛況。

▲IKEA敦北熄燈 。（圖／記者蔡惠如攝）

傍晚6點左右，敦北店進行降旗儀式，所有敦北員工與前來說再見的民眾，一起向這間老店說再見，承載著20多年許多消費者成長的回憶，IKEA正式退出南京商圈。

而台北市IKEA門店將由內湖店正式接手，佔地約6000坪的內湖店，比敦北店的空間大了一倍，餐廳座位數也從200個擴大到400多個，停車位也多達540個，消費不限門檻就能免費停1小時，內湖店展間符合北部小家庭型態進行設計，預計4／28正式對外開幕。

►IKEA敦北熄燈日人潮稀落　懷舊民眾佔一半「來說再見」

關鍵字：

IKEA, 敦北

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

BALENCIAGA夏裝亮點整理！好想要寵物包

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

這是星巴克！遊艇造型　到頭城玩一定要去

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

陳昊森戴PIAGET　淺笑就有電

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯卡紅毯／國民阿嬤尹汝貞穿「舊服」依然知性優雅　笑起來太可愛

奧斯卡紅毯／國民阿嬤尹汝貞穿「舊服」依然知性優雅　笑起來太可愛

聲寶「捕蚊神器」1288元→699元　模擬體溫吸蚊蟲、晚上終於睡安穩

聲寶「捕蚊神器」1288元→699元　模擬體溫吸蚊蟲、晚上終於睡安穩

「5星座女」娶到像中樂透！婚後超旺夫，你進榜了嗎？

「5星座女」娶到像中樂透！婚後超旺夫，你進榜了嗎？

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格　愛吃巧克力很浪漫、草莓控重感情 6款「精品皮夾」媽媽收到會開心！LV、GUCCI老花　萬元左右好入手 奧斯卡紅毯／「小丑女」齊瀏海變路人！「蜘蛛女」胸下挖空搶最美 星・變美／MAMAMOO頌樂靠「5分鐘減脂運動」練出超辣腹肌＋美背 容易焦慮快試試！營養師曝9種「抗壓食物」第7還能改善睡眠 Seiko潛水錶奪德國設計大獎　開獎前早賣光了 外食族的「超商減脂餐」攻略！熱量超低、吃得飽　輕鬆月瘦5公斤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面