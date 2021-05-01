家中最髒的4個地方！細菌多到比馬桶還恐怖　打掃別漏掉

編輯／Emily 圖／翻攝自unsplash.com

想要有良好的居家環境，就要從維持乾淨整齊做起，雖然知道要打掃，但也要掃對地方才有用。外國居家清潔專家就指出4個一般人打掃經常忽略的部分，反而才是家中最髒的地方，甚至比馬桶更恐怖，很容易成為細菌孳生的溫床，快來看看你是不是漏掉了。

1.遙控器

客廳裡常常被所有人觸摸，卻忘記清洗的東西就是遙控器。因為肉眼看起來不太會髒，打掃就很容易漏掉它，但其實遙控器幾乎每個人都會摸，就很容易長細菌。專家就建議遙控器最好每天、不然就隔幾天，用酒精、消毒液等東西擦拭一下。

2.海綿

廚房裡面用來洗碗的菜瓜布、海綿也是個超髒的地方，上面吸收了各種細菌和食物殘留物，海綿縫縫裡面至少有400種左右的細菌。很多人會把海綿用到出現汙垢時才丟掉，但其實這樣已經不夠乾淨了，專家建議最好兩周換一次。

3.腳踏墊

浴室裡面最髒的地方是我們常常忽略的腳踏墊，它甚至比馬桶更髒，因為我們踩上去時會有多餘的水、肥皂滲入其中，久而久之裡面就容易長出黴菌。一般人通常一年才會清個一、兩次，但其實每隔幾個月就應該清洗、消毒。

4.枕頭套

臥室裡面最髒的東西，竟然是我們每天睡覺會接觸到的枕頭套，因為與臉、頭部頻繁接觸，會讓我們的死皮細胞、污垢殘留在裡面，只過一周就會累積大量的細菌，所以為了保持乾淨，最好每周清洗一次枕頭套。

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