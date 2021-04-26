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奧斯卡名錶／卡地亞變幸運物　最佳男配角擒小金人洩時髦鏤空錶

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▲▼奧斯卡名錶 。（圖／路透社）

▲獲得最佳男配角獎的丹尼爾卡盧亞佩戴卡地亞鑽石項鍊與Santos de Cartier鏤空錶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

本屆出席奧斯卡頒獎典禮的男星們，都在造型上穿出新意，出現了金色、桃紅色的西裝，即便是經典的黑色正裝，搭配的腕錶也突破以往的斯文款式，改選鏤空面盤設計的鍊帶錶，為正式穿搭注入時髦味道，以電影《猶大與黑彌賽亞》奪得奧斯卡最佳男配角獎的丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya），即戴上卡地亞（Cartier）鑽石項鍊、Santos de Cartier鏤空錶，成為整體造型亮點。

▲▼ 奧斯卡名錶 。（圖／公關照）

▲卡地亞Santos de Cartier鏤空錶附贈可更換的皮革錶帶，820,000元。（圖／卡地亞提供）
 

過往男星登上紅毯，總以超薄錶殼配皮錶帶的紳裝錶為主，但今年奧斯卡男星不約而同都選擇既能展現鐘錶工藝、又帶時尚感的鏤空錶，榮獲最佳男配角的丹尼爾卡盧亞選戴卡地亞經典的Santos de Cartier鏤空錶大型款鍊帶錶，9611MC型手動上鍊機芯於面盤毫無保留展現，附一條鱷魚皮錶帶可自由更換。

▲▼奧斯卡名錶 。（圖／路透社）

▲入圍最佳男主角的里茲阿邁德穿黑色Prada正裝搭配GP鏤空錶。（圖／路透社）
 

男星里茲阿邁德（Riz Ahmed）以《靜寂的鼓手》角逐奧斯卡影帝寶座，雖然敗給安東尼霍金斯（Anthony Hopkins），但他一襲帥氣的Prada黑西裝仍讓人印象深刻，袖口露出的名錶為GP（Girard-Perregaux，芝柏表）百萬元的LAUREATO SKELETON鏤空腕錶，裝載的GP01800-0006自動上鍊機芯構成如機械蕾絲圖案，非常吸引人。

▲▼ 奧斯卡名錶 。（圖／公關照）

▲GP LAUREATO SKELETON鏤空腕錶，1,079,000元。（圖／卡地亞提供）

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關鍵字：

卡地亞, Cartier, GP, 芝柏表

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