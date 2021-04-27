「星河銀」大同電鍋科技感破表！10人份激殺價4190元→2850元

文／C編

電鍋總是廚房中的要角，操作方式簡單，用途卻相當多，可以煮飯、粥、蒸、燉等，如果沒了電鍋，應該很多人會在廚房裡手足無措吧？購物網站「Her和她」推出大同10人份全不銹鋼電鍋，「星河銀」外觀看起來很有科技感，原價4190元、特價2850元，很值得出手。

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▲TATUNG 大同 10人份全不銹鋼電鍋（星河銀）TAC-10L-MS，原價4190元、特價2850元。點我購買。



大同電鍋的代表性應該無人不知無人不曉，從1960年開始生產，至今超過60年，用最簡單的水煮、蒸氣原理、一目了然的按鍵走跳江湖，機械控制式的簡單設計，降低了故障率，創造出好用又耐用的傳奇。近年來，大同電鍋推出不少新色，甩開舊式的綠與橘，開創出更多新鮮觀感。

▲電鍋煮出好吃的白飯。（圖／pexels）



電鍋分為內鍋與外鍋，應該很多人從小看著媽媽煮飯就知道這件事，現在最新的電鍋，外鍋採全新製程，由底部加熱，清洗方便，一體成型無縫隙，內鍋採用凹槽倒流設計，堅固耐用好品質，採用SUS304不鏽鋼材質，煮飯、粥、蒸、燉等多用途使用，都安全無虞。

▲咖哩飯也可以一鍋搞定。（圖／pexels）



上蓋採用電木材質防燙把手，硬度佳好拿取，另外還有鍋蓋架，貼心設計可以輕鬆放置鍋蓋，不佔空間又好拿取，底座採用加高設計，電木腳墊，防水、防滑又防潮濕，同時附有蒸盤，同樣採用SUS304不鏽鋼材質，可以輕鬆邊煮飯邊蒸熱菜，一次就可以完成兩道料理，方便又實用。

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「Her和她」推出「TATUNG 大同 10人份全不銹鋼電鍋（星河銀）TAC-10L-MS」，原價4190元、特價2850元，家裡沒有電鍋、喜歡科技感的星河銀，或是家中電鍋已經老舊，都可以趁著特價期間趕快換新！