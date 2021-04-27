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夏季限定彩妝開搶！Dior「流沙眼影」限量不到300顆　浮雕波紋美到狂洗版

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▲▼Dior+celvoke夏季彩妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲DIOR、Celvoke夏季限定彩妝在網上都掀起熱議。

記者張毓容／綜合報導　圖／記者張毓容攝、品牌提供

夏天的腳步越來越近，春彩有點用膩的人，快鎖定開始陸續登場的夏季限定彩妝！像是DIOR獨家於官網推出的夏季限定「曠野之丘」系列中，有著沙丘波紋浮雕的眼影和蜜粉餅，還沒上市就因為夢幻高顏值在網上掀起熱議；而被稱為「南瓜色霸主」的日系品牌Celvoke，則以金色與紅色交織出浪漫仙氣十足的夏季彩妝，其中又以「絲絨玫瑰眼影」和奶茶色蜜粉最受歡迎。

DIOR

DIOR今年夏季限定彩妝美到小紅書上狂洗版！靈感來自盛夏陽光灑落在沙丘上的光暈變化和柔和的淡漠色彩，2021「曠野之丘限量系列」從大地色調到流動光澤配方與質地，都完美呈現出金燦陽光幻化在臉上的細緻光影，眼影盤和蜜粉餅上更浮雕著有如沙丘上的風紋刻印，光是顏值就秒殺美妝控的心。最重要的是，全系列數量超少，每項單品色號不超過300個，即日起只在DIOR官網獨家販售，想搶的人手腳真的要快。

▲▼Dior夏季限量彩妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲DIOR夏季限定彩妝「曠野之丘系列」只在線上旗艦店獨家販售。

系列中最受關注的絕非眼影盤和礦物蜜粉餅莫屬，而限量版「經典五色眼影」除了有著沙丘被風吹後的超美波紋浮雕，猶如陽光照在沙漠上的流動感光澤粉體，更能在上妝時為雙眼創造如陽光照射般的細膩光澤。

這次共推出2款限量色，「#699暮光之丘」是如盛夏夕陽般暈染的古銅金色調；而「#759曠野之丘」則是以融入紅褐色的古銅色調呈現夕陽餘暉的色澤。小紅書更有不少網友狂推「這個紋路我可以！」

▲▼Dior夏季限量彩妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Dior夏季限量彩妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲DIOR 經典五色眼影 曠野之丘限量版，model使用色#699，手上實擦色#759。

另一個被狂問的焦點就是小紅書洗版王「輕透光礦物蜜粉餅」，粉體上同樣也壓印著沙流飄動的波紋，其細緻的光澤粉體能完美融入底妝，打造出細緻流金光澤，可用來打亮也可當修容、頰彩使用。全新2款夏季限量色選，包含輕盈柔嫩的玫瑰粉色「#001沙漠玫瑰」和如落日餘暉溫暖的金燦珊瑚色「#002暖陽之丘」。

▲▼Dior夏季限量彩妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲DIOR 輕透光礦物蜜粉餅 曠野之丘限量版。

還有如護唇膏般輕盈親膚、透潤的「亮妍潤色頰彩棒」，與礦物蜜粉餅相呼應，也推出全新2款限量色：玫瑰嫩粉色#875和淡漠暖金色#445。

▲▼Dior夏季限量彩妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲DIOR 亮妍潤色頰彩棒 曠野之丘限量版，#445、#875。

而大家最愛的唇彩，這次共有3款唇彩都推出限量新色，把陽光、沙漠的溫暖色彩完美表現在全新色選上。其中一定要搶先鎖定人氣超高的「癮誘超模漆光唇釉」，輕盈薄透的質地一抹就會如「糖霜」般融化於雙唇，呈現潤澤飽和的迷人水光，夏季限定系列推出4款限量色，包含溫暖米漠色「#323淡漠之丘」、暖陽暉橘色「#648暮光之丘」、帶著琥珀光的磚紅色「#748紅棕琥珀」及飽滿的深紅「#879曠野玫瑰」。

▲▼Dior夏季限量彩妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Dior夏季限量彩妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼Dior夏季限量彩妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲DIOR 癮誘超模漆光唇釉 曠野之丘限量版，model實擦為#323及#648。

Celvoke

日本近年來超夯的天然有機美妝品牌Celvoke，以「陽光親吻在肌膚上」為靈感推出夏季限定彩妝系列，將金色和紅色兩種絢麗色彩交織出陽光灑落般的閃耀光彩，連外殼也換上全新金銅色調限定包裝，還沒推出就被許多粉絲敲碗。

▲▼LUNASOL春妝＋celvoke夏妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Celvoke夏季限定彩妝系列。

玩色深邃眼影盤以太陽光芒的黃色及熱情高雅的玫瑰色推出2款充滿夏日感的全新色選，「#10閃耀寶石」是以暖金黃和古銅棕色調為主，比起一般大地色更多了溫柔感；而限定色「#EX05絲絨玫瑰」則是以玫瑰色搭配紅銅色，充滿仙氣的配色，能打造浪漫溫柔感。

▲▼LUNASOL春妝＋celvoke夏妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼LUNASOL春妝＋celvoke夏妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼LUNASOL春妝＋celvoke夏妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Celvoke 玩色深邃眼影盤推出全新常態色#10和限定色#EX05。

高人氣的輕透蜜粉餅則是推出限定色#EX01，是以頰彩為發想設計的多功能蜜粉餅，擁有定妝、打亮和修容3種功能。擁有自然細緻光澤感的暖杏色可用於顴骨、鼻梁、下巴和額頭等局部打亮，而古銅棕色可用來加強臉部輪廓及線條，打造立體小顏。

▲▼LUNASOL春妝＋celvoke夏妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Celvoke 活采無瑕輕透蜜粉餅。

這次更首度推出彩色染眉膏，細緻的圓形刷頭連化妝新手也能輕鬆梳出自然眉流，添加天然植物蠟能打造持久立體感的眉型，且溫熱水即可輕鬆卸除，共推出3款色選，包含橘棕色#01煙燻柿子、酒紅色#02魅力酒紅或莓紅色#EX01初戀莓果。

▲▼LUNASOL春妝＋celvoke夏妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ celvoke夏季彩妝。（圖／記者張毓容攝）

▲Celvoke 玩色立體染眉膏C。

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關鍵字：

彩妝, 美妝, 彩妝品, 2021, 夏妝, 夏季, Dior, 迪奧, Celvoke

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