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資生堂「百優乳霜」大罐才2050元！比母檔更便宜、鐵粉用了20瓶

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文／C編

保養品能讓人一用再用不變心，甚至誇張到用完20瓶以上，一定是有獨到的神級效果，才會牢牢吸住粉絲不斷回購，資生堂的百優精純乳霜就有這麼神，不需要等母親節檔期，看DM研究老半天還不知道該到哪家百貨買，購物網站「Her和她」現在就有大罐、特價的資生堂的百優精純乳霜，加大版75ml，原價3900元、特價2050元，划算到不囤貨就對不起自己。

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▲資生堂,百優精純乳霜,百優,Her和她。（圖／Pexels） 

▲資生堂百優精純乳霜加大版75ml，原價3900元、特價2050元。點我購買。

資生堂百優精純乳霜雖然是乳霜的質地，但使用起來一點都不黏膩，又有令人讚賞的滋潤度，非常適合台灣潮濕炎熱的天氣，因此1989年上市之後，到現在超過30年，好評從來沒斷過，很多新手第一罐乳霜就是它。

▲資生堂,百優精純乳霜,百優,Her和她。（圖／Pexels） 

▲女生都希望歲月在臉上看不出痕跡。（圖／Pexels）

資生堂百優精純乳霜，強調高保濕、高保護、高賦活、抗氧化全方位四大功效，內含L-羥脯氨酸與超級生化酵母精華、覆盆子萃取精華的生化賦活複合物和資生堂經典保濕成分：超級生化醣醛酸N，幫肌膚高效保濕、改善細紋、柔嫩肌膚，使肌膚健康、豐盈有彈性，延緩老化。

▲資生堂,百優精純乳霜,百優,Her和她。（圖／Pexels） 

▲乳霜不能黏膩，又必須有滋潤效果。（圖／Pexels）

由於帶給肌膚的滋潤度、潤澤紋路的效果實在太好，很多人用完第一瓶之後就陸陸續續回購，持續給予肌膚足夠的抗老能量，細紋、斑點淡化，肌膚的彈潤度更好了，乾紋、脫屑也跟著隱形了。資生堂的百優精純乳霜讓鐵粉不停回購，甚至用完20瓶以上，上網一查，絕對是好評不斷，「用了6瓶了」、「乾肌救星」、「絕對推百優，我媽用了20幾年，現在快60歲了，完全沒皺紋和斑」。

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 ▲資生堂,百優精純乳霜,百優,Her和她。（圖／Pexels）

▲資生堂百優精純乳霜加大版75ml，原價3900元、特價2050元。點我購買。

「Her和她」推出「資生堂百優精純乳霜加大版75ml」，原價3900元、特價2050元，價格超級划算，絕對是買給自己或是婆婆媽媽最好的禮物。

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