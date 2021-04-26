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吃素「5大NG地雷」小心越吃越胖！營養師：素肉最好少攝取

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▲▼吃素越吃越胖5大原因。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲吃素若沒留意飲食攝取和小細節，可能反而會變胖。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人飲食多元，近幾年素食者也越來越多，但有些人吃素後卻發現，不知為何好像越來越胖？知名營養師高敏就表示，經常被詢問「為什麼吃素好像沒有比較瘦？」她表示吃素不一定等於「健康減肥」，更指出5大素食NG地雷，若不注意不僅吃得不健康，還可能容易發胖。

▲▼吃素越吃越胖5大原因。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲營養師表示素食的烹調方式也很重要。

＃素肉加工過度

素肉通常都是以黃豆、蒟蒻、穀類等食材再加工製成。

＃蔬菜料理方式太油

為了讓口感更美味，素菜的蔬菜料理常用油炒、油炸、勾芡或淋醬等烹飪方式。

＃蛋白質品質差

蛋白質是身體主原料，且動物、植物的必需胺基酸種類不同，吃素如果沒留意蛋白質間的搭配互補，很容易攝取胺基酸不全面，讓身體無法健康運作。

＃脂肪酸不平衡

長期好油壞由比例失衡，易使身體發炎，更容易肥胖、水腫。

＃重鹹重甜熱量高

常用糖醋、紅燒、醬料調味，高糖會轉化成脂肪囤積，而高鈉則容易水腫。

▲▼吃素越吃越胖5大原因。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲想吃素吃得健康，建議可多吃原型食物，少吃素肉等加工食品。

高敏敏也進一步補充，想要吃素吃得健康，飲食上要多注意這6大原則：

1.多吃深色蔬菜＋菇類藻類，維生素會更充足。

2.多攝取豆類＋穀類，使蛋白質更均衡。

3.多吃原型食物，避免加工素肉等加工食品。

4.吃的食材種類盡量多一點，以增加獲取各種營養素及植化素的機會。

5.用油可常變化，烹調油應視烹調方式交替使用。

6.適量補充核果類，像是腰果、杏仁等核果類可幫助補充人體所需好油。

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關鍵字：

吃素, 素食, 發胖, 健康, 關鍵, 守則, 秘訣, 減肥, 瘦身, 營養師, 高敏敏

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