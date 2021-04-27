「農家橡樹」八角圈女錶誕生！　甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

▲G-SHOCK推出4種顏色的GMA-S2100系列腕錶，3,600元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet）70年代問世的Royal Oak皇家橡樹系列，是高級運動錶代名詞，深受收藏家喜愛，但一只錶動輒數十萬元起，多數錶迷仍奉為夢幻逸錶。G-SHOCK於2019年推出GA-2100系列，八角形設計立刻引起矚目，由於單價約3,600元起，親民價被暱稱為「農家橡樹」，今年終於迎來女錶，一口氣推出4色滿足熱愛運動風設計的女性。

▲模特兒佩戴G-SHOCK黑色GMA-S2100-1A腕錶，3,600元。



G-SHOCK承襲經典型號DW-5000C八角的錶殼設計，加入全新碳纖維防護構造，並以強化樹脂結合碳纖維打造錶殼的GA-2100系列位居熱賣男錶之列，採相同設計概念的GMA-S2100系列女錶，錶徑尺寸從45.4mm縮小至42.9mm，約11.2mm厚度錶殼顯得纖薄，不變的標誌性的八角錶圈，搭配金屬立體時標凸顯好質感，共有消光黑、消光白、櫻花粉與珊瑚粉4種顏色可供選擇。

▲GMA-S2100系列女錶承襲G-SHOCK GA-2100系列的八角錶圈設計，單只3,600元。



近期Swatch也推出Next系列黑、白色，以及適合夏日搭配服裝的馬卡龍色調的粉、藍與灰色等5款新錶，以品牌首創的全新複合材質BIOCERAMIC生物陶瓷製作，比一般塑料更為耐用強韌，也比傳統陶瓷更不易破碎，且是對環境友善的材質，南韓女星泫雅與男友E’Dawn各選粉紅與藍色款當對錶，分分秒秒曬恩愛。

▲泫雅與男友E’Dawn一同戴Swatch全新複合材質BIOCERAMIC生物陶瓷的NEXT系列錶款，單只4,100元。（圖／翻攝hyunah_aa IG）



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